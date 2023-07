“Offene Ateliers” in Mannheim 14.-16. Juli 2023

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Zum dritten Mal findet in Mannheim vom 14. bis 16. Juli 2023 die Veranstaltung „Offene Ateliers” statt.

In diesem Jahr öffnen über 70 Bildende Künstlerinnen und Künstler ihre Atelierräume für das Publikum. Kunstinteressierte haben die besondere Gelegenheit, die verschiedenartigen Ateliers zu besuchen und in einen Austausch zu gehen. Der Besuch der Produktionsstätten bietet einzigartige Nahaufnahmen, die sonst verborgen bleiben und die Möglichkeit, in den direkten Austausch mit den Bildenden Künstlerinnen und Künstlern dieser Stadt zu gehen.

Bereits seit der ersten Ausgabe finden die Offenen Ateliers in Kooperation mit dem Kulturamt der Stadt Mannheim statt. In diesem Jahr spannen sich die Offenen Ateliers über das ganze Stadtgebiet. Die Zahl der teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler hat sich im Vergleich zu den Vorjahren nochmals deutlich erhöht. „Die Offenen Ateliers sind Ausdruck unserer vielgestaltigen und wachsenden Kunstszene”, freut sich Kulturdezernent Michael Grötsch über diese positive Entwicklung.

An dem Wochenende der Offenen Ateliers öffnen sich dem Publikum hochinteressante Räume der Produktion sowie ein breites Spektrum unterschiedlicher Kunstgattungen: Assemblage, Bildhauerei, Collage, Digital Art, Druckgrafik, Film, Fotografie, Installation, Kalligraphie, Konzeptkunst, Lichtkunst, Malerei, Multimedia, Objekt, Papierkunst, Performance, Plastik, Radierung, Skulptur, Streetart, Text, Textilgestaltung, Video, Videografie, Videoinstallation, Zeichnung sind in diesem Jahr vertreten.

Hervorgegangen aus einer Künstlerinitiative, hat sich das Format der Offenen Ateliers zwischenzeitlich fest etabliert. Neben Einzelkünstlerinnen und Künstler sind auch neu gegründete Atelierhäuser sowie die Drückwerkstätten des BBK Mannheim und die Künstlernachlässe Mannheim vertreten. „Ich freue mich auf die Begegnung mit den Künstlerinnen und Künstlern, die uns in ihre Welt einladen, um ihren sonst verborgenen Schaffensprozess zu zeigen. Das Kulturamt unterstützt gerne diese wichtige Reihe, die den offenen Dialog mit dem Publikum sucht” betont die Leiterin des Kulturamtes Mannheim, Ewa Wojciechowska.

Näheres zu den teilnehmenden Künstlerinnen und Künstlern und dem Programm der Offenen Ateliers finden Sie unter offeneateliers-ma.de