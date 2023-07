OB-Wahl Mannheim – Statement von IHK-Präsident Manfred Schnabel

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Wir gratulieren Christian Specht sehr herzlich zur Wahl und wünschen ihm viel Erfolg! Als Oberbürgermeister wird er eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung des Wirtschaftsstandorts spielen. Denn hier vor Ort werden wichtige Weichen für die Unternehmen gestellt, beispielsweise in der Verkehrspolitik, in der vorschulischen Bildung, bei der Schulausstattung, bei Gewerbeflächen oder bei den Kommunalsteuern. Zu all diesen Themen werden wir mit Christian Specht konstruktiv und vertrauensvoll zusammenarbeiten.

Hierbei werden wir an die gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren anknüpfen können.

(Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar)

INSERAT

Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer

Loewe.One