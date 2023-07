„Neurochirurgie – Von der Faszination und der Demut“ – Öffentliche Antrittsvorlesung von Prof. Dr. med. Nima Etminan in der Universitätsmedizin Mannheim

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Professor Dr. med. Nima Etminan wurde im Februar 2021 auf die Professur für Neurochirurgie der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg berufen und verantwortet seitdem Forschung und Lehre in diesem anspruchsvollen operativen Fach. Zum gleichen Zeitpunkt wurde er zum Direktor der Neurochirurgischen Klinik an der Universitätsmedizin Mannheim (UMM) bestellt, die er bereits seit 2019 kommissarisch leitete. Bevor er zum Lehrstuhlinhaber und Klinikdirektor avancierte, setzte sich Etminan im Berufungsverfahren erfolgreich gegen ein hochkarätiges Bewerberfeld durch.

Die Medizinische Fakultät und das Universitätsklinikum nutzen nun eine der ersten Gelegenheiten nach der Corona-Pause, um zur Antrittsvorlesung von Professor Dr. med. Nima Etminan einzuladen: Am 14. Juli wird der Universitätsprofessor und Klinikdirektor in seiner Antrittsvorlesung sich und sein Fachgebiet der Öffentlichkeit vorstellen. Unter dem Titel „Neurochirurgie – Von der Faszination und der Demut“ berichtet der Neurochirurg am Beispiel seines wissenschaftlichen Schwerpunktes, den Gehirnaneurysmen, über die faszinierenden Entwicklungen aber auch Herausforderungen seines Faches.

Nima Etminan’s Leidenschaft für sein Fachgebiet wurde schon früh im Studium durch die Neuroanatomie geweckt. Mit der Promotion an der Ludwig-Maximilians-Universität München verfolgte er sehr zielstrebig eine spätere Tätigkeit in der Neurochirurgie. In den ersten Jahren seiner Weiterbildung in der Neurochirurgischen Klinik der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf erfasste ihn dann die Faszination für die vaskuläre Neurochirurgie, also die operative Behandlung von Gefäßerkrankungen im Gehirn und Rückenmark, zu denen auch die Gehirnaneurysmen gehören.

Seine internationale wissenschaftliche Karriere und operative Spezialisierung in diesem Gebiet begann im Rahmen seines Fellowships an dem renommierten Neurovaskulären Zentrum der University of Toronto. Ab 2011 erlangte Etminan an der Neurochirurgischen Klinik in Düsseldorf die Facharztbezeichnung, wurde unmittelbar Oberarzt und wechselte 2015 als Leitender Oberarzt an die Neurochirurgische Klinik nach Mannheim.

Die interessierte akademische Öffentlichkeit ist eingeladen, an der Antrittsvorlesung von Professor Etminan teilzunehmen. Im Anschluss laden Medizinische Fakultät und Universitätsklinikum zu einem kleinen Empfang ein. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Öffentliche Antrittsvorlesung von

Prof. Dr. med. Nima Etminan

„Neurochirurgie – Von der Faszination und der Demut“

am Freitag, den 14. Juli 2023

um 16:15 Uhr

im Hörsaal 01 (Haus 6, Ebene 4)

Universitätsmedizin Mannheim

Theodor-Kutzer-Ufer 1-3

68167 Mannheim