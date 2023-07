Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Mehr als 60 Jahre Expertenwissen für die Getränkeindustrie

Smurfit Kappa euro-lok-Werk Heppenheim feierte 2022 Jubiläum zum 60-jährigen Bestehen / Wirtschaftsförderung Bergstraße und Landrat Christian Engelhardt gratulieren / Unternehmen beschäftigt 85 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wächst stetig

INSERAT

Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer

Loewe.One

Seit mehr als 60 Jahren agiert Smurfit Kappa euro-lok erfolgreich am Standort Heppenheim. Bereits 2022 feierte das Unternehmen den runden Geburtstag. Grund genug für die Wirtschaftsregion Bergstraße / Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB), dem Spezialisten für die Getränkeindustrie einen Besuch abzustatten. Die Firma hat sich der Herstellung von Gefachen verschrieben, die verhindern, dass sich beispielsweise Flaschen oder Dosen in Kartons gegenseitig beschädigen. Landrat Christian Engelhardt, Aufsichtsratsvorsitzender der WFB, und Felix Fischer, Projektleiter im WFB-Unternehmerservice, beglückwünschten zum Jubiläum und überreichten eine Gratulationsurkunde.

Die Gäste begrüßten Stefan Handt, General Manager beim Smurfit Kappa euro-lok-Werk Heppenheim, und Philip Reinhard, Betriebsleiter des Unternehmens. „Wir sind 1962 zuerst in die Produktion von Obst- und Gemüsesteigen eingestiegen. Zehn Jahre später wurde dann aber der Fokus auf die noch heute hergestellten und europaweit vertriebenen Gefache gelegt“, erläuterten Handt und Reinhard. Wie sie weiter erklärten, ist das Werk in Heppenheim Teil des 2005 fusionierten Konzerns von Jefferson Smurfit in Irland und Kappa Packaging in den Niederlanden. Die Unternehmenszentrale befindet sich im irischen Dublin. Die Kundschaft des Produktionsstandortes in Heppenheim kommt hauptsächlich aus der Getränkeindustrie. Ein funktionierender Kreislauf sorgt dafür, dass auch im Konzern selbst recyceltes Altmaterial zur Verfügung steht. Das Werk in Heppenheim beschäftigt 85 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sowohl 2021 als auch 2022 konnte das Unternehmen ein deutliches Wachstum verzeichnen.

„Mit Ihren sehr beeindruckenden und innovativen Lösungen und Ihrem Expertenwissen bereichern Sie die Firmenlandschaft in der Wirtschaftsregion Bergstraße“, so Landrat Christian Engelhardt. „Wir freuen uns sehr über den unternehmerischen Erfolg und wünschen viele weitere erfolgreiche Jahre in der Wirtschaftsregion Bergstraße.“

Fischer wies darauf hin, dass die WFB den bestehenden Betrieben mit zahlreichen Serviceleistungen zur Seite steht: „Sei es Fördermittelberatung, Fragen zur Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zur Standorterweiterung oder anderen Themen der betrieblichen Entwicklung – wir unterstützen die Unternehmen in der Wirtschaftsregion Bergstraße mit unseren vielfältigen Beratungsleistungen und stellen unsere Kontakte zur Verfügung“, so der Projektleiter im WFB-Unternehmerservice.

Info: Das Smurfit Kappa euro-lok-Werk Heppenheim finden Sie im Internet unter www.smurfitkappa.com/de/locations/germany/smurfit-kappa-euro-lok-werk-heppenheim.

Wissenswertes über die Wirtschaftsregion Bergstraße und die Serviceleistungen der WFB gibt es unter www.wirtschaftsregion-bergstrasse.de.