Mannheim – Mannheimer Bürgerbefragung 2023 – Mannheimer*innen werden zu ihrer Meinung zum Leben in der Stadt befragt

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Aktuell bis Ende Juni wird die jährliche Mannheimer Bürgerbefragung 2023 der Stadt Mannheim von der Forschungsgruppe Wahlen durchgeführt. Rund 1.200 zufällig ausgewählte Mannheimer Bürger*innen ab 18 Jahren werden dazu telefonisch befragt. Die Befragung dient dazu, die subjektive Sichtweise der Bürger*innen zu verschiedenen Themen zu erfassen. „Dies dient dazu, zu „messen“ wie weit wir auf unserem Weg zur Erreichung unseres Leitbildes Mannheim 2030 https://www.mannheim.de/de/stadt-gestalten/leitbild-mannheim-2030 sind. Darin haben die Mannheimer*innen beschrieben, wie sie im Jahre 2030 in Mannheim leben wollen,“ erläutert der zuständige Fachbereichsleiter Christian Hübel.

Abgefragt werden unter anderem die Zufriedenheit mit verschiedenen kommunal bedeutsamen Angeboten, wie dem Nahverkehr, der Bürgerbeteiligung oder den öffentlichen Grünflächen. Aber auch Fragen der sozialen Kohäsion, wie zum Beispiel: „Stimmen Sie der Aussage zu, dass man den Menschen in Mannheim im Allgemeinen „trauen“ kann?“. Die Antworten auf diese Fragen fließen in die so genannten TOP-Kennzahlen (Top-Kennzahlen für die sieben strategischen Ziele | Mannheim.de) ein, die erkennen lassen, wo sich Mannheim auf dem Weg zum Erreichen des Leitbildes Mannheim 2030 befindet. Neben der Bürgerbefragung sind statistische Daten weitere Indikatoren für das Leitbild Mannheim 2030. Das Leitbild „Mannheim 2030“ wurde in einem stadtweiten breit angelegten Beteiligungsprozess mit Bürger*innen, Vereinen, Institutionen und Unternehmen erarbeitet und vom Gemeinderat 2019 diskutiert und verabschiedet.

„Unsere Bürgerbefragung ist ein wichtiges Instrument, um aus erster Hand direkt von den Bürger*innen zu erfahren, wie sie das Leben in Mannheim bewerten. Da besteht manchmal ein Unterschied zu den klassischen statistischen Daten. Ein Beispiel dazu ist das subjektive Sauberkeitsgefühl. Die aufgesammelte Menge Müll kann weniger sein, die Bürger*innen finden die Stadt dennoch nicht sauber. Daher versuchen wir über die Bürgerbefragung qualitative, subjektive Einschätzungen zu erhalten“, erläutert der Leiter des Fachbereichs Demokratie und Strategie, Christian Hübel. Damit diese Grundlage valide ist, bittet die Stadt alle Angerufenen darum, sich an der Umfrage zu beteiligen. Die Mannheimer Bürgerbefragung wird jährlich von der Stadt beauftragt und telefonisch von einem externen Marktforschungsinstitut durchgeführt.