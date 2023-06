Eberbach – Naturpark-Kindergärten erblühen – Blumenwiese anlegen, Vielfalt schaffen und erfahren

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar.

Über das Projekt:

Naturpark-Kindergärten erblühen – unter dieser Devise wurden im Herbst 2022 mit insgesamt rund 60 Vorschulkindern Blühflächen in den Kindergärten St. Maria (Eberbach), Villa Kunterbunt (Schönbrunn-Haag) und St. Laurentius (Hemsbach) angelegt. Am ersten Aktionstag wurde die Grundlage für Pflanzenwachstum, der Boden, ganz genau unter die

Lupe genommen. Die Kinder lernten Asseln, Regenwürmer, Engerlinge und viele Tiere mehr aus nächster Nähe kennen. Sie konnten erleben, woraus Boden besteht und wie er entsteht. Danach wurde der Boden von der Grasnarbe befreit und für die Aussaat der Blumenwiese vorbereitet. Im Oktober war es dann so weit, die Samen von heimischen Blumenwiesen wurden von den Kindern auf die Erde gestreut und mit Brettern festgedrückt. Zudem wurden Samenkugeln für den Balkon

oder den Garten zu Hause gebastelt. Dann kam der Winter, und es hieß warten. Im Juni konnten die Kinder endlich wieder aktiv werden, denn zwischenzeitlich waren die bunten Blumen gekeimt. Mohnblume, Kornblume, Schafgarbe und

noch viele weitere Pflanzensorten wurden von den Kindern nun genau unter die Lupe genommen. Essbare Pflanzen wurden auf Knäckebrot probiert und ein buntes Pflanzenplakat wurde gebastelt.

Auch einige Insekten hatten das neue Nahrungsangebot entdeckt. Am Insektenaktionstag konnten die Kinder Schmetterlinge, Schwebefliegen, Wild- und Honigbienen sowie einige Käfer an den Blüten beobachten. Anhand großer Anschauungsmodelle bestaunten die Kinder die vielfältige Gestalt de Insekten und ihre Entwicklungsstadien vom Ei bis zum fertigen Insekt. Zum Abschluss des Projekts wurden aus Bambusstäben Nisthilfen für Wildbienen gebastelt, die künftig Eiablageplätze für die fleißigen Insekten bieten. Während des Projektjahres konnten die Kinder Biodiversität hautnah erfahren und lernen, dass sie selbst etwas für den Erhalt der Artenvielfalt tun können.