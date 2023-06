Mannheim – Schaustelle Baustelle Multihalle – weitere Führungen während des Sommers

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die aktuellen Ausstellungsorte der Bundesgartenschau 2023, SPINELLI und Luisenpark, erfreuen sich bei den Besucherinnen und Besuchern der Mannheimer BUGA großer Beliebtheit – aber auch der Austragungsort der letzten Mannheimer BUGA 1975 ist in den Fokus des öffentlichen Interesses gerückt: Seit April bieten der Verein Multihalle e.V. und die Stadt Mannheim kostenfreie Führungen durch die Multihalle im Herzogenriedpark an. Die Besucherinnen und Besucher erleben das architektonische Meisterwerk als Schaustelle und können die Sanierung des außergewöhnlichen Baus des Mannheimer Architekten Carlfried Mutschler mit einer Dachkonstruktion von Frei Otto hautnah begleiten. Die „Schaustelle Baustelle / Multihalle under construction“ blickt dabei auch zurück zum experimentellen Bau der Multihalle und schlägt den Bogen zu ihrer Entwicklung bis hin zum Ausblick in die Zukunft: Mit dem neuen Nutzungskonzept von Next Mannheim dient die Multihalle künftig für die Mannheimerinnen und Mannheimer und für alle Freunde vielfältiger Veranstaltungen als neues altes Kulturdenkmal.

Die Führungen finden alle zwei Wochen an einem Samstag jeweils um 11 und um 14 Uhr statt und dauern rund eine Stunde. Sie sind kostenlos, auch der Parkeintritt entfällt. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Treffpunkt ist am Haupteingang Herzogenriedpark, Max-Joseph-Straße 64.

Nächste Führung am kommenden Samstag

Die Termine der kommenden Führungen sind wie folgt und eignen sich gut als Aktivität während der Sommerferien:

1. Juli, 15. Juli, 29. Juli, 12. August, 26. August, 9. September und 23. September. Die letzte Führung findet am 7. Oktober statt.

Großes Interesse an der Multihalle

Alle bislang angebotenen Führungen wurden mit großem Interesse angenommen. Mit zusätzlichen Gruppenführungen, auch aus dem europäischen Ausland, haben bislang mehr als 700 Personen die Schaustelle besichtigt.

Weitere Infos unter https://mannheim-multihalle.de/blog/schaustelle-baustelle/.