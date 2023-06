Heidelberg – Trickdiebstahl mit betrachtlichem Schaden

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 25.06.2023 erschien ein 73-Jähriger auf dem Heidelberger Polizeirevier, um eine Anzeige wegen Diebstahl zu erstatten. Er sei von einer weiblichen Person angesprochen und berührt worden. Im Anschluss fehlte seine wertvolle Armbanduhr. Den Tathergang schilderte er wie folgt: Gegen 10:00 Uhr begab er sich auf den Weg zur Bäckerei. Auf dem Heimweg wurde er auf der Bergstraße, Höhe Einmündung Gustav-Kirchhoff-Straße, von einer weiblichen Person auf englischer Sprache angesprochen. Die unbekannte Frau gab in einem gebrochenem Englisch zu verstehen, dass sie Geld benötige und hierfür auch ein Waschservice anbieten würde. Was genau für einen Service sie meinte, hinterfragte der 73-Jährige nicht und verneinte ihr Angebot, woraufhin sie ihn unvermittelt umarmte. Die körperliche Nähe nutzte die Unbekannte, um ihr Opfer nach Gegenständen abzusuchen. Sie berührte ihn unter anderem auch am Schritt, so dass sich der 73-Jährige sexuell belästigt fühlte. Er wehrte sich vehement gegen diese Berührungen, konnte sich jedoch körperlich nicht durchsetzen. Nachdem die unbekannte Frau ihn losließ, flüchtete sie in einem weißen Pkw. Zuhause angekommen bemerkte der 73-Jährige erst das Fehlen seine Armbanduhr.

Die bislang unbekannte Frau kann wie folgt beschrieben werden:

Mitte Zwanzig circa 160-165cm groß kräftige Statur osteuropäisches Erscheinungsbild schwarze schulterlange Haare sie trug ein weißes Hemd und eine schwarze Hose sprach schlechtes Englisch und kein Deutsch. Sie stieg nach der Tat in einen weißen Kleinwagen ein. Der Geschädigte konnte sich lediglich das Teilkennzeichen DU (Duisburg) merken. Der Fahrzeugführer war männlich, circa 30-40 Jahre alt und trug einen rotbraunen Vollbart. Es entstand ein Diebstahlschaden in Höhe eines fünfstelligen Betrags.

Zeugen, die Hinweise zur Identität der Frau oder weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Heidelberg-Nord zu melden, unter: 06221-45690.