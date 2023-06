Mannheim – Unfall zwischen PKW und Wohnmobilanhänger

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein 34-jähriger Mercedes-Fahrer und ein 56-jähriger Verkehrsteilnehmer mit einem Wohnmobilanhänger befuhren am Sonntagvormittag gegen 10.30 Uhr auf selber Fahrbahn die Luzenbergstraße in Fahrtrichtung Lampertheim. Aufgrund der dortigen Ampel bremste der 56-Jährige verkehrsbedingt ab. Hierbei fuhr der 34-Jährige auf den Wohnmobilanhänger auf. Durch die Kollision entstand am Wohnmobilanhänger ein Totalschaden. Am Mercedes entstand ebenfalls ein Sachschaden in Höhe vierstelligen Betrags. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Glücklicherweise verletzte sich bei dem Unfall keiner der beteiligten Verkehrsteilnehmer.

