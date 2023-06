Heiligkreuzsteinach – Motorradfahrer kommt von Fahrbahn ab und rutscht Böschung runter

Heiligkreuzsteinach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntagnachmittag, kurz vor 16 Uhr fuhr ein 16-Jähriger mit seinem Motorrad und seiner 16-jährigen Sozia die L 535 in Heiligkreuzsteinach in Richtung Schönau entlang. Aus bisher noch unbekannter Ursache kam der 16-Jährige ohne Fremdbeteiligung nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte mit seiner Begleitung ca. fünf bis sechs Meter einen Hang hinunter. Die beiden 16-Jährigen wurden hierbei glücklicherweise nur leicht verletzt. Sie wurden jedoch zu weiteren Untersuchungen in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Für die Unfallaufnahme und einhergehenden Bergungsmaßnahmen wurde die L 535 vollständig gesperrt.

INSERAT

Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer

Loewe.One