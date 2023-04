Zum Tod von Arnold Schmitt – Rheinland-pfälzische Kommunal- und Landespolitik verliert eine aufrechte Stimme

Ludwigshafen / Frankenthal / Mainz . Mit großer Anteilnahme reagieren die Freundinnen und Freunde in der rheinland-pfälzischen CDU auf den Tod des ehemaligen Landtagabgeordneten und CDU-Kreisvorsitzenden Arnold Schmitt. Der aus Riol bei Trier stammende Christdemokrat verstarb am Samstag im Alter von 68 Jahren. Am 18. Mai 2006 war Arnold Schmitt erstmals in den rheinland-pfälzischen Landtag gewählt worden – auch 2011 und 2016 konnte er das Direktmandat im Wahlkreis Trier/Schweich gewinnen.

Im Namen der rheinland-pfälzischen CDU kondoliert der Landesvorsitzende Christian Baldauf MdL: „Arnold Schmitt hat einen großen Teil seines Lebens der politischen Tätigkeit gewidmet. So hat er sich zwanzig Jahre als Rioler Ortsbürgermeister für die Belange der Moselgemeinde stark gemacht, war von 2006 bis 2019 CDU-Kreisvorsitzender. Seine Heimat, die heimische Wirtschaft, die Landwirtschaft – all das lag ihm besonders am Herzen. Ich habe Arnold Schmitt als bodenständigen und gradlinigen Politiker und als ehrlichen Freund geschätzt. Er wird vielen in der rheinland-pfälzischen CDU fehlen, sein Verlust schmerzt auch mich persönlich sehr. Wir haben über viele Jahre vertrauensvoll zusammengearbeitet. Mit Arnold Schmitt, seiner herzlichen und offenen Art, etwas anzupacken, das hat immer große Freude gemacht.“

Der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Gordon Schnieder MdL, erklärt: „Die Nachricht vom Tod unseres ehemaligen Fraktionskollegen Arnold Schmitt erfüllt uns mit tiefer Trauer. Mit seinem Tod verliert die rheinland-pfälzische Kommunal- und Landespolitik eine aufrechte und deutliche Stimme, die weit über seinen Wahlkreis und den Ort Riol bekannt war.” Arnold Schmitt habe der CDU-Landtagsfraktion immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden und stets wertvolle Denkanstöße geliefert. “Seinen Angehörigen, Freunden und Wegbegleitern spreche ich mein tief empfundenes Beileid aus und wünsche ihnen von Herzen viel Kraft in diesen schweren Stunden“, betonte Schnieder.

Quelle CDU Rheinland-Pfalz