Osterburken – Einbrüche in Firmen

Osterburken / Rosenberg / Metropolregion Rhein-Neckar.

Der Polizeiposten Adelsheim sucht Zeugen, nachdem Unbekannte zwischen dem 01.April und dem frühen Morgen des 03. April in Firmengelände in Osterburken und Rosenberg einbrachen. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zu den Bürogebäuden in der Industriestraße in Rosenberg und der Industriestraße in Osterburken. Dort wurden Geld und Wertgegenstände im Wert von insgesamt ca.

1.500EUR Euro entwendet. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

06291 648770 beim Polizeiposten Adelsheim zu melden.