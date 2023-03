Höhenretter üben Einsatz an Buga-Seilbahn in Mannheim

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Höhenrettungsgruppe der Mannheimer Feuerwehr übt aktuell den Umgang mit einem speziellen Seilfahrgerät an der Seilbahn zum Buga-Gelände. Mannheims Erster Bürgermeister und Feuerwehrdezernent Christian Specht hat eine Übung vor Ort besucht und sich über den nicht alltäglichen Einsatz informiert.

„Wir haben üblicherweise keine Seilbahn im Stadtgebiet. Die Experten der Feuerwehr haben hier aber eine Lösung gefunden, die es uns erlaubt, den hohen Sicherheitsstandard in Mannheim auch für die Seilbahn zu ermöglichen. Die dafür notwendigen Geräte haben wir für die Dauer der Buga gemietet. Wir erwarten durchschnittlich 12.000 Besucherinnen und Besucher pro Tag, von denen auch ein Großteil die Seilbahn nutzen wird. Ihnen können wir so im Bedarfsfall die bestmögliche Hilfe bieten“, so Erster Bürgermeister Christian Specht.

Für die Übungen wird ein medizinischer Notfall in einer Kabine der Seilbahn inszeniert. Für die Einsatzkräfte bedeutet dies mit einem speziellen Seilfahrgerät und anderer Ausrüstung, insgesamt rund 25 Kilogramm schwer, zunächst auf einen Mast der Seilbahn zu klettern und von dort mit dem Seilfahrgerät zur Kabine zu fahren. Anschließend wird die betroffene Person aus der Kabine abgeseilt.



Die Höhenrettungsgruppe der Mannheimer Feuerwehr besteht aus rund 30 speziell ausgebildeten Einsatzkräften und ist auf der Wache Nord angesiedelt. In jeder Schicht sind mindestens fünf ausgebildete Höhenretter sofort einsatzbereit. Da alle Höhenretter dieses Verfahren beherrschen müssen, wird seit einiger Zeit in wechselnder Besetzung an den bis zu 40 Meter hohen Masten und auf dem Gelände geübt.

Bild: Thomas Näther, Christian Specht, Thomas Brendel.Quelle Stadt Mannheim