Malteser Speyer laden ein: Nachholtermin Online-Erbrechtsvortrag am 23. März! Kostenloser Zugang über MS Teams

Speyer / Metroplregion Rhein-Neckar(red/ak/Malteser Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland) – Nachdem der kostenlose Online-Vortrag zum Thema Erbrecht krankheitsbedingt verschoben werden musste, findet nun am 23. März der Nachholtermin statt. An den Teilnahmemodalitäten hat sich nichts geändert: Jeder angemeldete Teilnehmer erhält zuvor einen Link zugeschickt, mit dem er sich per Klick einwählen kann. Für Kurzentschlossene gibt es darüber hinaus die Möglichkeit, sich über die Webseiten der Malteser in Hessen und Rheinland-Pfalz www.malteser-hessen.de und www.malteser-rlp.de spontan einzuwählen.

Das Zeitfenster des Vortrags umfasst ca. 90 Minuten, Beginn ist um 17 Uhr. Veranstalterin Gudrun Preßler, Referentin Fundraising der Malteser im Bistum Limburg, betont: Die Veranstaltung sei offen für Jedermann. Menschen, die sich gerade mit einem Erbrechtsfall auseinandersetzen müssen und Personen, die sich schon immer über die Themen Erbrecht, inklusive gesetzlicher Erbfolge, Berliner Testament oder Erbengemeinschaften informieren wollten. „Den Teilnehmenden entstehen keine Kosten, auch Fragen können bereits im Vorhinein sowie nach und während der Veranstaltung eingereicht werden.“

Der Fokus des Vortrags liegt auf Verständlichkeit und Praxis. Sacha Feller, Fachanwalt Erbrecht und Testamentsvollstrecker, und Dr. Stephan Anft, Fachanwalt Familienrecht und Notar aus Gießen, möchten den Teilnehmern sowohl Basiswissen vermitteln als auch persönliche Handlungsoptionen aufzeigen.

Wer sich im Vorhinein für die Veranstaltung anmelden möchte oder Fragen hat, wendet sich bis 22. März per E-Mail an gudrun.pressler@malteser.org. Auch verhinderte Personen, die Interesse an Informationsmaterialien und Alternativterminen zu diesem Thema haben, können sich gerne an sie richten.