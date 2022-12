Heidelberg – Aktuelle Öffnungszeiten der Bürgerämter – Verwaltung bittet um Nutzung der Terminvereinbarung

Heidelberg / Metropolrgion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Bürgerämter in den Stadtteilen sind über die Weihnachtszeit nur eingeschränkt erreichbar. Im Neujahr (1. Januar 2023) und Heilige Drei Könige (6. Januar 2023) sind die Bürgerämter geschlossen. Auch in den Weihnachtsferien ist vorab eine Terminvereinbarung in den Bürgerämtern erforderlich: Die Termine können bequem über ein Online-Formular unter termin.heidelberg.de gebucht werden. Eine Terminbuchung per Telefon ist unter der Nummer 06221/58-13333 montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr möglich. Das Bürger- und Ordnungsamt der Stadt Heidelberg empfiehlt allen, die Terminvergabe zu nutzen, da Terminkunden vorrangig behandelt werden.

Montags bis donnerstags sind einzelne Bürgerämter für spontane Besucherinnen und Besucher ohne Termin geöffnet. Aufgrund der geringen Personalstärke in der Ferienzeit kann es hier zu längeren Wartezeiten kommen. Von Dienstag, 27. Dezember 2022, bis Donnerstag, 5. Januar 2023, gelten folgende Öffnungszeiten:

Die Bürgerämter Mitte, Altstadt und Rohrbach sowie die Zulassungs- und Führerscheinstelle stehen den Bürgerinnen und Bürgern zu den gewohnten Zeiten zur Verfügung. Im BürgeramtMitte sind montags (2. Januar) Vorsprachen ohne Termin möglich, im Bürgeramt Altstadt

donnerstags (29. Dezember, 5. Januar) und im Bürgeramt Rohrbach mittwochs (28. Dezember, 4.

Januar).

Die Bürgerämter Boxberg/Emmertsgrund, Handschuhsheim und Wieblingen sind an folgenden Tagen zu den gewohnten Zeiten geöffnet – Terminbuchung jeweils erforderlich:

– Mittwoch, 28. Dezember (Bürgeramt Handschuhsheim ohne Termin)

– Freitag, 30. Dezember

– Montag, 2. Januar (Bürgeramt Boxberg/Emmertsgrund ohne Termin)

– Mittwoch, 4. Januar (Bürgeramt Handschuhsheim ohne Termin)

Die Bürgerämter Kirchheim und Ziegelhausen/Schlierbach sind an folgenden Tagen zu den gewohnten Zeiten geöffnet – Terminbuchung jeweils erforderlich:

– Dienstag, 27. Dezember

– Donnerstag, 29. Dezember

– Dienstag, 3. Januar

– Donnerstag, 5. Januar

Das Bürgeramt Pfaffengrund ist an folgenden Tagen zu den gewohnten Zeiten geöffnet:

– Dienstag, 27. Dezember (ohne Termin)

– Dienstag, 3. Januar (ohne Termin)

– Donnerstag, 5. Januar (nur mit Termin)

Das Bürgeramt Neuenheim ist an folgenden Tagen zu den gewohnten Zeiten geöffnet –

Terminbuchung jeweils erforderlich:

– Dienstag, 27. Dezember

– Mittwoch, 28. Dezember

– Freitag, 30. Dezember

– Dienstag, 3. Januar

Mittwoch, 4. Januar