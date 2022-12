Mannheim – Schwetzingerstadt – Tankstellenräuber wartet auf seine Festnahme

Mannheim – Schwetzingerstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Täter wartet nach Tankstellenraub auf Polizei – Am Montagabend gegen 20:25 Uhr betrat ein 62-jähriger Mann eine Tankstelle in der Seckenheimer Straße. Dort forderte er unter Vorhalt einer schwarzen Soft-Air-Pistole die 22-jährige Angestellte auf, ihm die Einnahmen aus der Kasse zu übergeben. Die 22-Jährige händigte ihm einen Geldbetrag in Höhe eines dreistelligen Betrags aus, mit dem der 62-Jährige die Tankstelle wieder verließ. Anstatt zu flüchten, setzte sich der Mann auf eine Bank auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Hier wurde er durch die alarmierte Polizei widerstandslos festgenommen. Am Folgetag wurde er am Amtsgericht Mannheim vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen, insbesondere zum Tatmotiv, wurden durch das Kriminalkommissariat Mannheim übernommen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim (ots)