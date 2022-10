Heidelberg – Für einen guten Zweck – E-Lastenrad für die Evangelische Stadtmission

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Montag, den 17. Oktober 2022, haben Vertreter der Stadtwerke Heidelberg ein E-Lastenrad an die Altenhilfe der Evangelischen Stadtmission übergeben. Mit dem Lastenrad wird das Essen an die Bewohner des Quartiers um das Haus Philippus ausgefahren. Eingesetzt wird das Lastenrad gleich ab dem 18. Oktober und ersetzt damit ein Lastenrad, das die Stadtwerke zusammen mit der Ökostadt Rhein-Neckar bereits im März 2021 für das Projekt „Essen auf Rädern“ als Leihgabe zur Verfügung gestellt hat und mit dem seither warme Mahlzeiten ausgefahren wurden. Zusammen mit der Richard-Emondts-Stiftung haben die Stadtwerke Heidelberg als 100-prozentig kommunaler Energieversorger die Fahrradanschaffung mit einem vierstelligen Betrag bezuschusst. Mit dieser Unterstützung honorieren die Stadtwerke Heidelberg, dass die Einrichtung seit vielen Jahrzehnten in der Versorgung und Begleitung vieler, vor allem Hilfe benötigender Menschen unterwegs ist. Michael Teigeler, Geschäftsführer der Stadtwerke Heidelberg Energie und zuständig für die Weiterentwicklung der Elektromobilität des Energieanbieters, betont: „Wir freuen uns sehr, mit dem Lastenrad einen Beitrag für die hervorragende Arbeit des Haus Philippus zu leisten und für zusätzlichen Rückenwind für die Einrichtungen zu sorgen. Mit Ökostrom aufgeladen, sind die Fahrer nicht nur schnell, sondern zugleich besonders klimaschonend unterwegs.“

Heidi Farrenkopf, Geschäftsführerin der Altenhilfe der Evangelischen Stadtmission, ergänzt: „So liegt uns nicht nur das Wohlbefinden unserer Bewohner*innen im Haus Philippus am Herzen, sondern wir möchten auch die Versorgung und Teilhabe im Quartier fördern. Mit dem neuen Lastenfahrrad möchten wir am bisherigen Projekt »Essen auf Rädern« im Quartier weiter anknüpfen. Das Quartiersprojekt erfüllt nicht nur an dieser Stelle einen wichtigen Wunsch der Anwohner*innen, sondern stellt darüber hinaus auch ein Stück »Begegnung« dar. Ein wichtiges Ziel dieses Leistungsangebotes ist es, das Wohlergehen und die Teilhabe der Anwohnern*innen weiter zu fördern. Bei der Implementierung von »Essen auf Rädern« im Quartier war es uns von Anbeginn wichtig eine Möglichkeit der Belieferung zu schaffen, die die Nutzung eines PKW ersetzt.“ Das Quartierprojekt wurde von der Deutschen Fernsehlotterie gefördert.