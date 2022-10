Mannheim – Der SV Waldhof Mannheim spielt am 18.10 im DFB-Pokal gegen den 1. FC Nürnberg

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Dienstag (18.10) findet in der 2. Hauptrunde vom DFB-Pokal das Heimspiel vom SV Waldhof Mannheim gegen den Zweitligisten 1. FC Nürnberg im Mannheimer Carl-Benz-Stadion um 18 Uhr statt. Die Waldhöfer sind mit einem 5:3-Heimsieg nach Elfmeterschießen gegen Holstein Kiel in der 1. Runde vom DFB-Pokal weiter gekommen. In der 3. Liga hat der SV Waldhof Mannheim das Auswärtsspiel bei der zweiten Mannschaft vom SC Freiburg mit 2:3 verloren und ist auf den achten Tabellenrang zurückgefallen. Der 1. FC Nürnberg feierte mit seinem neuen Trainer Markus Weinzierl einen 1:0-Auswärtssieg bei Fortuna Düsseldorf und hat sich damit in der 2. Bundesliga auf den 14. Tabellenplatz verbessert.

Weitere Informationen über den SV Waldhof Mannheim gibt es unter www.SVW07.de.

Quelle:

Text: Michael Sonnick