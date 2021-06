Lambrecht – Kaiserslautern – Online-Training der Pfalzakademie Lambrecht

Marketing mit Google Ads

Lambrecht / Kaiserslautern. (pd/and). Ein Online-Training zum „Marketing mit Google Ads“ bietet die Pfalzakademie Lambrecht am Donnerstag, 15. Juli, von 9.30 bis 12.30 Uhr mit dem Online-Marketing-Manager Christian Berg von Campus-EW GmbH an. Die Kundengewinnung findet längst auch online statt. Zu einer der bekanntesten Werbeplattform gehört Google Ads mit seinen Such- und Displayanzeigen. Im Seminar lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Google Ads umfassend kennen und erhalten Einblicke in das Angebot unterschiedlicher Werbeformate und wann diese am besten eingesetzt werden sollen. Anhand einer Live-Vorführung erfahren sie Schritt für Schritt, wie sich Google Ads erstellen lassen, was dabei alles beachtet werden muss und welche Möglichkeiten die Werbeplattform zusätzlich bietet.

Das interaktive Training vermittelt abwechslungsreich und praxisbezogen unter anderem, wie Social Media Ads bei der Neukundengewinnung unterstützen können und wie sie funktionieren. Es richtet sich an Mitarbeitende aus dem Bereich Marketing beziehungsweise Vertrieb, die keine bis wenig Erfahrung im Umgang mit Social Ads aufweisen; ein Grundverständnis von Online-Marketing ist von Vorteil. Die Teilnahmekosten betragen 235,62 Euro; eine Anmeldung per Mail sollte möglichst umgehend erfolgen an seminare@pfalzakademie.bv-pfalz.de, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Infos unter www.pfalzakademie.de.

Quelle: Bezirksverband Pfalz