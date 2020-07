Mörlenbach – Ein Jahr DRK Second Hand Boutique in Mörlenbach – Seit einem Jahr bereichert die Second-Hand-Boutique des Deutschen Roten Kreuz Kreisverband Bergstraße das Ortsbild und die Vielfalt von Mörlenbach

Mörlenbach/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 01. August des vergangenen Jahres öffneten sich die Türen des ehemaligen Schmuckgeschäfts an der Fürther Straße in Mörlenbach neu. Mit einem ausgewählten und qualitativ hochwertigen Angebot an Second Hand Kleidung für Damen, Herren und Kinder sorgte das DRK in geschmackvoll gestalteten Räumlichkeiten für eine neue regionale Einkaufsmöglichkeit. Seitdem sorgt das Team aus inzwischen 12 ausschließlich ehrenamtlichen Helferinnen in der Second Hand Boutique mit viel Herzblut und Engagement für ein gleichbleibendes Angebot, eine angenehme Atmosphäre und ein liebevoll gestaltetes Ambiente.



Sozial. Regional. Nachhaltig

Unter diesem Motto haben sich seit der Öffnung zahlreiche Kundinnen und Kunden von der guten Qualität der angebotenen Gebrauchtwaren überzeugen können. Aus vielen Besuchern wurden Stammkunden. Die DRK-SecondHand-Boutique bietet ständig gut sortierte Artikel für alle, die gerne kostenbewusst, nachhaltig und regional kaufen. Das Warenangebot stammt überwiegend aus den Kleiderspenden, die in der Kleiderkammer des DRK Ortsvereins Mörlenbach eingehen, dort auch sortiert, geprüft und gelagert werden. Von den Erlösen finanziert das Deutsche Rote Kreuz seine soziale Arbeit und Projekte im Kreis Bergstraße. Mit einem Einkauf in der Second Hand Boutique kauft man nicht nur regional ein und unterstützt damit lokale soziale Arbeit, das Ganze ist auch noch für die Umwelt nachhaltig.

Die sieben Grundsätze der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung

– Menschlichkeit

– Unparteilichkeit – Neutralität

– Unabhängigkeit

– Freiwilligkeit – Einheit

– Universalität

Mode von Mensch zu Mensch mit Jubiläumsaktionswochen

Denn “Mode von Mensch zu Mensch” schont nicht nur Umwelt und Ressourcen, sondern stärkt den sozialen Zusammenhalt in der Region. Es gibt viele Markenkleidung im stetig wechselnden Bestand. Das Spektrum reicht von Esprit und Gerry Weber bis hin zu Comma und Benetton. Schuhe runden das Angebot ab. Vielleicht wartet ja schon ein ganz spezielles und handgeprüftes Einzelstück darauf, als Ihre Entdeckung im neuen Glanz zu erstrahlen. Finden Sie es heraus und besuchen Sie die DRK-Second-HandBoutique. In der Woche von 01. August bis 08. August .2020 findet die Jubiläumsverkaufswoche mit 50% Nachlass auf den Gesamteinkaufspreis statt. Von 05. September bis 12. September 2020 wird der Aktion

„Sommersachen müssen raus: Kauf drei Zahl zwei“ das Ende der Sommersaison eingeläutet. Die Ehrenamtlichen der DRK-Second-HandBoutique freuen sich auf Ihren Besuch!

Informationen und Öffnungszeiten: Weitere Informationen zur DRK Second Hand Boutique Mörlenbach erhalten Sie im Internet unter http://www.drkbergstrasse.de/angebote/kleider/drk-kleiderlaeden/second-hand-boutiquemoerlenbach.html oder telefonisch unter 06209 2803034 während den Öffnungszeiten. Die Boutique befindet sich am Rathausplatz 4 (Eingang an der Fürther Straße) in 69509 Mörlenbach.

Die Öffnungszeiten der Boutique sind:

Montag | 14:30 bis 18:30 Uhr

Dienstag | 14:30 bis 18:30 Uhr

Mittwoch | 10:00 bis 13:00 Uhr

Donnerstag | 10:00 bis 13:00 Uhr und 14:30 bis 18:30 Uhr

Freitag | 10:00 bis 13:00 Uhr und 14:30 bis 18:30 Uhr

Samstag | 10:00 bis 13:00 Uhr