Frankenthal – Stadtbücherei Frankenthal Bücher lesen und Preise gewinnen – Aktion Lesesommer startet

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Montag, 22. Juni, geht der „Lesesommer“, trotz besonderer Umstände, in die dreizehnte Runde. Die Leseförderaktion ist mittlerweile fester Bestandteil der Stadtbücherei Frankenthal rund um die rheinland-pfälzischen Sommerferien und endet am Samstag, 22. August. Neben dem Lesespaß winkt allen rheinland-pfälzischen Teilnehmern unter anderem die Chance auf einen Aufenthalt im Europapark Rust. Auf Frankenthaler Vielleser warten Gutscheine für das Theater Alte Werkstatt.



Teilnahmebedingungen und Ablauf

Alle Kinder und Jugendlichen von sechs bis 16 Jahren, die sich zum Lesesommer anmelden, können exklusiv und kostenlos aus einem großen Angebot aktueller und spannender Bücher auswählen. So lassen sich wunderbar exotische Länder bereisen und unerforschte Welten entdecken, auch wenn man seine Ferien zuhause verbringt. Getreu dem Lesesommer-Motto: „Abenteuer beginnen im Kopf!“ Wer mitmachen möchte und noch keinen Mitgliedsausweis der Stadtbücherei Frankenthal hat, kann sich mit Einverständnis der Eltern einen kostenlosen Ausweis ausstellen lassen. Für die Teilnahme am Lesesommer kann man sich ab Montag, 15. Juni, anmelden. Die Anmel-dekarten gibt es in der Stadtbücherei, in den Schulen oder online unter www.lesesommer.de. Aus Datenschutzgründen muss ein Elternteil auf der Anmeldung unterschreiben.

Es können maximal drei Lesesommer-Bücher für vier Wochen entliehen werden, eine Ver-längerung ist möglich. In diesem Jahr kann man sich unter stadtbuecherei@frankenthal.de auch ein Überraschungspaket zum Abholen zusammenstellen lassen. Dieses Jahr gibt es aufgrund der Pandemie-Beschränkungen keine Interviews zum Inhalt der gelesenen Bücher. Stattdessen kann man unter mehreren Möglichkeiten wählen und erhält für die Alternativen einen Stempel in der Clubkarte. Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt: Unter www.lesesommer.de kann ein Buchtipp abgegeben, der Buchcheck ausgefüllt oder eine Kreativ-Challenge gemeistert werden, indem man ein Bild malt, einen kurzen Film dreht oder etwas bastelt. Anregungen finden interessierte Kinder unter https://stadtbuecherei.padlet.org/aktionen/lesesommer

Abgabe der Teilnahmekarten und Gewinnspiel

Die Abgabe der ausgefüllten Bewertungskarten, die als Lose bei der landesweiten Verlosung zählen, und der Buchtipp- und Buchcheck-Vorlagen sind während der aktuellen Öffnungszei-ten am Infotisch der Kinderbücherei möglich. Die Clubkarten müssen bis spätestens Sams-tag, 29. August, abgegeben werden. Ein Abschlussfest kann in diesem Jahr nicht stattfinden. Dafür erhält jedes Kind, das mindes-tens drei Bücher gelesen hat, eine Urkunde und einen Gutschein vom Theater Alte Werkstatt (TAW) für eine Eintrittskarte nach Wahl. Zudem werden nicht nur die Lesekönigin oder der Lesekönig mit einem Buchpreis gekrönt, es gibt auch noch eine Verlosung unter allen weite-ren Beiträgen. Das Video der Verlosung kann man sich ab Montag, 7. September, auf der Homepage der Stadtbücherei anschauen. Der Hauptgewinn der landesweiten Verlosung ist ein zweitägiger Aufenthalt im Europa Park Rust mit Übernachtung für vier Personen. Außerdem gibt es unter anderem eine Nintendo Switch und eine Sofortbildkamera zu gewinnen.

Mehr zum Lesesommer

Der Lesesommer ist Teil der landesweiten Kampagne „Leselust in Rheinland-Pfalz“ und wird jährlich mit über 100.000 Euro vom Land unterstützt und durch die Lotto-Stiftung Rheinland-Pfalz gefördert. Die Leseförderaktion wird durch das Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz koordiniert. Weitere Informationen gibt es persönlich zu den aktuellen Öffnungszeiten der Stadtbücherei (Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag jeweils von 10-18 Uhr), telefonisch unter 06233 89 630 oder unter www.frankenthal.de/stadtbuecherei bzw. www.lesesommer.de.