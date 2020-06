Ludwigshafen – Dringend Zeugen nach schwerem Unfall gesucht

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – Am Freitagnachmittag dem 12. Juni gegen 14:00 Uhr stürzte ein Fahrradfahrer in der Bruchwiesenstraße und verletzte sich schwer. Der 80-jährige Ludwigshafener fuhr mit seinem Pedelec auf der Bruchwiesenstraße aus Richtung Maudach kommend und kam aus bislang ungeklärter Ursache zwischen der Ernst-Boehe-Straße und der Bayreuther Straße in Höhe eines “Schnellrestaurant´s” zu Fall. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und konnte aufgrund seines Gesundheitszustandes nicht zum Unfallgeschehen befragt werden.

Die Polizei Ludwigshafen sucht deshalb dringend Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben! Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .