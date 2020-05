Ludwigshafen – Achtung – Wasserwerker unterwegs

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 06.05.2020, gegen 20:40 Uhr, klingelten zwei unbekannte Männer bei einer 82-Jährigen in der Pranckhstraße. Als die Seniorin öffnete, erklärten sie, dass im Haus ein Wasserschaden entstanden sei und sie die Wohnung nach eventuellen Wasserschäden durchsuchen müssten. Sie forderten die 82-Jährige dazu auf, in der Küche unter der Spüle sämtliche Gegenstände auszuräumen. Während die Seniorin dies tat, liefen die beiden unbekannten Täter durch die Wohnung, vermutlich um eventuelles Diebesgut ausfindig zu machen. Da sich die 82-Jährige unwohl fühlte, ging sie zu ihrem Nachbarn. Dieser beobachtete kurze Zeit später, wie die zwei unbekannten Täter zügig aus der Wohnung eilten. Nach bisherigem Sachstand wurde nichts gestohlen.

Beide Täter waren etwa 30 bis 35 Jahre alt und circa 1,80 m groß. Sie trugen braune Kleidung, die den Anschein von Arbeitskleidung erweckten.

Häufig werden ältere Menschen Opfer von Trickdiebstählen, wobei die Täter eine offizielle Funktion oder eine Notlage vortäuschen, um Zutritt zur Wohnung zu bekommen. Die Opfer werden dann abgelenkt, damit weitere Täter unbemerkt in die Wohnung gelangen und nach Diebesgut suchen können. Tipp der Polizei: Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke. Die Polizei möchte an dieser Stelle noch einmal eindringlich die Bevölkerung sensibilisieren, niemals fremde Menschen in ihre Wohnungen zu lassen! Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.