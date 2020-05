Heidelberg – Die Volkshochschule kommt jetzt live ins Wohnzimmer

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Die vhs Heidelberg hat ihr Online-Angebot in der Corona-Krise deutlich erweitert. Weil die Präsenzveranstaltungen derzeit ausfallen müssen, kommen Sprach- und Kreativkurse, Kurse zu beruflicher Bildung und EDV, Koch- und Fitness-Tutorials sowie Internet-Vorträge aus der „vhs.wissen live“-Reihe zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Themen jetzt ins Wohnzimmer – zum Teil sogar kostenlos. Die Türen der Volkshochschule bleiben noch mindestens bis zum 10. Mai geschlossen. Dennoch muss niemand auf Weiterbildungsangebote verzichten – im Gegenteil. Engagierte Dozent*innen konnten ihre Teilnehmenden davon überzeugen, in ein Online-Format zu wechseln. Im Moment laufen weit über 30 Sprachkurse, in die Interessierte noch einsteigen können, über digitale Plattformen. Andere Kurse werden über die vhs-cloud angeboten. Kursleitungen reichern ihre bestehenden Konzepte für Präsenzkurse digital an oder offerieren neue, rein digitale Formate. Die Corona-Krise hat dazu geführt, dass die Digitalisierung der vhs Heidelberg schnell voranschreitet. Kursleitende haben Tutorials erarbeitet und Videos gedreht, Kochrezepte und Experimentiervorlagen für Kinder zusammengestellt, die zum Download bereitstehen.

Silke Reck, die Direktorin der Volkshochschule, zeigt sich sehr angetan von diesem Engagement: „Wir erleben verstärkt seit Ostern eine ganz erstaunliche Entwicklung in der Volkshochschule: Neue und kreative digitale Angebote entstehen sehr dynamisch in praktisch allen vhs-Programmbereichen. Ich bin weit davon entfernt, die Krise schönreden zu wollen, schließlich sind wir als Volkshochschule schon immer beliebt für soziales Lernen im direkten Kontakt miteinander und vor Ort. Ich stelle aber freudig überrascht fest, dass gerade unser digitales Kurs-Potenzial frisch aus einem Dornröschenschlaf erwacht ist. Zu verdanken haben wir das vor allem einer großen Anzahl pfiffiger und mutiger Kursleiter*innen und Dozent*innen, die mit Ihren Online-Angeboten jetzt verstärkt an uns herantreten. Wir erleben gerade einen richtigen Digitalisierungsschub, der für uns auch zukünftig wichtig bleiben wird. Positiv überrascht hat uns auch die beherzte Nachfrage bei unseren Teilnehmenden. Aktuell haben wir schon über 600 Teilnehmer*innen in mehr als 60 Online-Kursangeboten – das Feedback ist positiv, die Tendenz wachsend. So intensiv und authentisch haben wir noch nie digital gelernt!“ Die Online-Angebote werden dynamisch ergänzt, so dass es sich lohnt, öfter einmal auf der vhs-Webseite unter www.vhs-hd.de/Aktuelle Online-Angebote „vorbeizuschauen“.