Mannheim – Mundschutz und Einmalhandschuhe aus Krankenhaus gestohlen

Sinsheim-Rohrbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntagnachmittag wurden Polizei und Feuerwehr wegen eines Brandes an der katholischen Kirche im Ortsteil Rohrbach verständigt. Aus bislang unbekannter Ursache war gegen 15 Uhr ein Zeitungsstapel am Hintereingang des Gotteshauses in der Sudetenstraße in Brand geraten. Die Flammen konnten durch die Feuerwehr rasch gelöscht werden, sodass lediglich die Hauswand und die Tür