Bad Bergzabern – Angebrannte Kartoffeln lösen Rettungseinsatz aus

Bad Bergzabern/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch, 25.03.2020, gegen 22:20 Uhr, wurde in einer Erdgeschosswohnung in der Luitpoldstraße, ein Brandmelder ausgelöst. Die alarmierte Feuerwehr konnte in der Wohnung auf dem Herd angebrannte Kartoffeln feststellen, welche den Brandgeruch und den Rauch in der Wohnung verursacht hatten. Die 59-jährige Bewohnerin wurde vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Ein Sachschaden entstand nicht.

