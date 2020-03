Heddesheim – Verkehrsunfall mit verletzter Person

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Wegen eines Verkehrsunfalls mit einem verletzten Motorradfahrer am Donnerstagnachmittag, gegen 14.50 Uhr ist die L 541 zwischen dem Kreisverkehr Edekastraße und dem Kreisverkehr an der Zufahrt zur A 5 in Richtung Karlsruhe derzeit voll gesperrt. Ein Motorradfahrer war nach derzeitigem Kenntnisstand von Heddesheim in Richtung Hirschberg unterwegs. Während eines Überholvorgangs geriet er ins Schlingern und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei erlitt er schwere Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Unfallaufnahme dauert derzeit noch an.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

rss-feed

e-mail