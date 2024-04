Weinheim – Superfood aus dem wilden Weinheim

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Wildkräuterspaziergang mit Dorisa Winkenbach am 18. April zu

frühlingshaften Überraschungen Weinheim. Zum Essen, zum Trinken und für kleine Wehwehchen gibt es vieles zu

entdecken in der grünen Wildnis Weinheims, sagt Dorisa Winkenbach, die seit zehn

Jahren in Weinheim Wildkräuterspaziergänge anbietet.

Im Moment, wo die Natur explodiert, kann sie aus dem Vollen schöpfen, wie jetzt wieder bei ihrem

Frühlingsspaziergang am Donnerstag, 18. April.

Dabei können die Teilnehmer mehr davon erfahren – und auch mal probieren. Die

Naturaromaköchin und Wildpflanzenexpertin Dorisa Winkenbach ist mit fachkundiger,

langjähriger Erfahrung ausgestattet. Sie führt die Kräuterinteressierten oft in

überraschende, scheinbar wenig interessante Gebiete Weinheims. Der Wildkräutergang

möchte ermuntern, in der eigenen Umgebung verkannte wilde Neuentdeckungen zu machen.

Oft handelt es sich um einheimisches Superfood aus der Wildnis – zart, stärkend

und kulinarisch eine Delikatesse. Zu finden ist Wildspinat als Brotaufstrich, Pesto, im Salat

auf der Quiche, im Smoothie. Viele Gartenbesitzer nervt der Giersch, doch im Gegenteil:

passend zur Spargelzeit stellt er eine feine Beigabe dar, leicht gebraten. Oder junge

Triebe vom einheimischen Wiesen-Bärenklau: Die feinen schwarze Knospen schmecken

nach Champignons und die Blätter in der Suppe – um nur ein paar Beispiele zu nennen

Der nächste Wildkräutergang in Weinheim am Donnerstag 18. April, 17 Uhr, dauert etwa

zwei Stunden. Anmeldung erforderlich bei artemis@winkenbach.net! Infos auch unter

0174 41 63 123 oder auf der Website, Kostenbeitrag 23 Euro, Kinder bis zwölf Jahre sind

frei. Treffpunkt: 16.45 Uhr beim Kreisel in der Röntgenstrasse (Zulassungsstelle).

Quelle: Stadtverwaltung Weinheim