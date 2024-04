Ludwigshafen – Kinderstück Splash! am 24.April im Theater im Palzbau

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Mit der unterhaltsamen Musik-Theater-Performance Splash! für Kinder ab 7 Jahren gastiert das Theater Marabu Bonn am Mittwoch, 24.4.2024 um 10 Uhr auf der Kleinen Bühne der Pfalzbau Bühnen.

Das in Kooperation mit dem Beethovenfest Bonn, den Ruhrfestspielen Recklinghausen u.a. entstandene Stück handelt von einem gerade heute wichtigen Element – dem Wasser. Zur passenden Soundkulisse (Sounddesign: Tobias Gubesch) und mit gelegentlichen Wassersprit­zern auf das Publikum stehen vier Schauspieler im passenden Taucheroutfit auf der Bühne, ausgestattet mit Instrumenten wie der Bassklarinette, dem Kontrabass, einer E-Gitarre oder auch einer Blockflöte. Hinzu kommt noch eine Bademeisterin. In der gelungenen Inszenie­rung von Tina Jücker und Claus Overkamp bringen sie sowohl Kindern als auch Erwachsenen auf unterhalt­same Art alles Mögliche über das flüssige Element bei, von der Entstehung des Lebens bis hin zu der Wirkung, dem Nutzen und den verschiedenen Zuständen des Wassers. Auch das Bühnenbild (Ausstattung: Katrin Lehmacher und Regina Rösing) verändert sich im Laufe der Vorstellung und verwandelt sich von einem Schwimmbad (ursprünglich das leer­stehende Viktoria-Schwimmbad in Bonn) in einen riesigen Ozean. Doch nicht nur positive Er­lebnisse mit dem Wasser sind auf der Bühne zu sehen, denn es wird auch gezeigt, was pas­siert, wenn das Wasser allmählich verschwindet. Themen wie der Klimawandel und der Was­sermangel werden so auf spielerische Art thematisiert. Durch Musik, Schauspiel und Tanz, mit Witz und Phantasie zeigt das Ensemble deutlich, was Wasser für uns und den Planeten bedeutet. Da­bei knüpfen die Darsteller aktiv Kontakte zum Publikum und integrieren es in ihr Stück. Auf der Bühne stehen als Performer und Musiker Silas Eifler (Kontrabass), Tobias Gubesch (Klari­nette), Alina Loewenich (Flöte), Leonhard Spies (Gitarre) und Tina Jücker.

Einheitspreis 10 € / ermäßigt 6 €, Kartentelefon 0621/504 2558

© Ursula Kaufmann Quelle Theater im Pfalzbau