Tanz in den Mai im Schloss Heidelberg: Große Ü30-Party mit DJ Al.Fonks am 30. April

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/ Heidelberger Schlossgastronomie) – Als einer der ältesten Bräuche und Feste in Deutschland symbolisiert der Tanz in den Mai den Abschied vom Winter und das Erwachen der Natur im Frühling. Der perfekte Anlass, um im Heidelberger Schloss ausgelassen gemeinsam zu feiern, zu tanzen und das Leben zu genießen. Am 30. April liefert die Schlossgastronomie dafür bei ihrer Ü30-Party wieder alle Zutaten. Musikalisch sorgt DJ Al.Fonks – alias Chris Stockert und bestens bekannt als Resident DJ der Alex Weinlounge in Herxheim am Berg, für heiße Turntables. Zu den besten Hits der 80er und 90er-Jahre spielt außerdem Jan Beiling live am Saxofon. Seit über 40 Jahren steht der Sax Poet auf der Bühne, und das auch schon mit Percy Sledge, Jermaine Jackson oder Robert Palmer. Kulinarisch ist zum Partyticket ein Flying-4-Gang-Menü im Voraus zubuchbar. Hier erwarten die Gäste an verschiedenen Food-Stationen auch erste Spargelgerichte. Dazu kann eine Getränkepauschale vorab gebucht werden. Angestoßen wird natürlich traditionell mit allen Gästen zum Einlass mit einer hausgemachten Waldmeister-Maibowle. Einlass ist ab 19:30 Uhr.

www.heidelberger-schloss-gastronomie.de

