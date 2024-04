Mosbach – Mit der BLB auf eine Reise durch Generationen und Kontinente – „Das Ende des Regens“ in der Alten Mälzerei

Mosbach/Metropolregion Rhein-Neckar – Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Der australische Autor Andrew

Bovell entfaltet in „Das Ende des Regens“ die Geschichte zweier Familien, in

der verschiedene Zeiten verschmelzen und die sich über vier Generationen

und zwei Kontinente erstreckt.

Das Familienepos, inszeniert von Wolf E. Rahlfs, ist am Dienstag, 16. April, um

19.30 Uhr in der Alten Mälzerei in Mosbach zu sehen.

Um 19 Uhr sind alle Interessenten herzlich zu einer Einführung eingeladen.

Alles beginnt in Alice Springs im Jahr 2039. Mitten in der australischen Wüste

regnet es seit Tagen. Zu Beginn des Stücks meldet sich Andrew Price bei

Gabriel York, seinem Vater. Er will ihn besuchen. Gabriel York hat seine

Familie verlassen, als Andrew noch ein kleiner Junge war.



Von diesem Anruf aus der Zukunft aus geht das Publikum auf eine Reise

durch die Zeit und um die Welt. Die Reise führt ins London der 60er-Jahre,

aber auch ins London des Jahres 1988. Es zeigt Begebenheiten im ländlichen

Australien 1988, berichtet aus Adelaide im Jahr 2013 und endet 2039 in der

Wohnung von Gabriel York. Dabei laufen die Zeitebenen nicht chronologisch

ab. Andrew Bovell verschneidet Zeiten, Orte und Themen assoziativ, so dass

sich nach und nach die Geheimnisse der Familien Law und York aus dem

Dunkel des Unausgesprochenen herausschälen.

Und die ans Licht

kommenden Geschehnisse offenbaren eine heutige Tragödie, in der der

Versuch, Schuld zu vermeiden, neue Übel erzeugt.

Die Badische Landesbühne garantiert Ihnen mit „Das Ende des Regens“ einen

unvergesslichen Theaterabend über Erinnerung, Liebe, Verrat, Erlösung und

Tod – mitten aus dem (verdichteten) Leben.

Das Stück dauert 2 Stunden und 20 Minuten. Es wird eine Pause geben.

Der Einlass beginnt gegen 18:30 Uhr.

Karten gibt es im Vorverkauf bei der Tourist Information Mosbach am

Marktplatz sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter

www.reservix.de und an der Abendkasse.

Quelle: Stadtverwaltung Mosbach