Landau – Sozialer Zusammenhalt Landau Horst: Neugestaltung des Horstsportplatzes startet mit einer Planungswerkstatt am 10. April

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Von Horstgebiet bis Malerviertel – das Quartier in Landau Horst ist eines der

größten und vielfältigsten in Landau. Mit dem Städtebauförderprogramm „Sozialer

Zusammenhalt“ soll das Quartier spürbar aufgewertet werden. Insbesondere ein

gestärkter Zusammenhalt und eine verbesserte Teilhabe der Bewohnerschaft sowie

eine Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität vor Ort stehen dabei im Fokus.

Entsprechend des Programmansatzes werden hierbei baulich-investive

Maßnahmen (z. B. Wohnumfeldverbesserung, Infrastrukturausstattung) mit sozialen

Aspekten verknüpft.

Eine der Maßnahmen ist die Nachnutzung des Horstsportplatzes. Hierfür soll eine

innovative, integrative und nachhaltige Gesamtidee gefunden werden, wie die

Brachfläche im Zentrum des Malerviertels zu einem zentralen Ort im Quartier

entwickelt werden kann. Es gibt auch bereits feststehende Projekte für die Fläche,

zum Beispiel der Bau einer zwei- bis viergruppigen Kita und eine Sportanlage für

die Thomas-Nast-Grundschule, die dort errichtet werden sollen. Außerdem könnten

hier neue Wohnungen und ein Quartierstreffpunkt mit angeschlossener Mensa

entstehen.

Wie diese Nutzungen gut auf der Fläche verortet werden können, soll nun im

Rahmen eines zweistufigen Wettbewerbsverfahrens geklärt werden. Entstehen wird

ein städtebaulicher Rahmenplan, der dem Stadtrat am 4. Juni zur Beratung

vorgelegt werden soll.

Im Wettbewerbsverfahren treten nun drei Planungsbüros an, die jeweils einen

Entwurf für eine städtebauliche Gesamtidee erarbeiten. Ausgangspunkt ist das

Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) Landau Horst, das bereits

eine Bestandsanalyse und Entwicklungsziele enthält, zum Beispiel in den

Handlungsfeldern „Wohnen und Wohnumfeld“, „Verkehr und Mobilität“ und

„Wirtschaft, Bildung und Beschäftigung“. An der Erstellung des ISEK haben bereits

viele Akteure im Rahmen einer Bürgerbeteiligung mitgewirkt.

Genauere Vorgaben für die Planungsbüros werden im Rahmen einer

Aufgabenstellung formuliert. Und diese wird nun in einem ersten öffentlichen

Werkstatttermin erarbeitet. Die „Planungswerkstatt“ findet am Mittwoch, 10. April

von 10 bis 12:30 Uhr in der Aula der Berufsbildenden Schule (BBS), August-

Croissant-Straße 27, statt. Anwohnende aus der Nachbarschaft, Vertreterinnen und

Vertreter der Schulen und der Politik wurden eingeladen, das Planungsvorhaben

frühzeitig kennenzulernen und sich aktiv einzubringen. Weitere Interessierte sind

willkommen.

Wie geht es nach der Planungswerkstatt weiter? Nach einer Bearbeitungszeit

erfolgt am 3. Mai eine Zwischenpräsentation und schriftliche Bewertung der ersten

Ergebnisse. In der Abschlusswerkstatt am 13. Mai wird der beste Beitrag für eine

abschließende Überarbeitung prämiert. Das Ergebnis des Wettbewerbsverfahrens

bildet die Grundlage für den aufbauenden Realisierungswettbewerb für den

Kitaneubau.

Weitere Informationen zum Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ sind unter

www.mitredeninld.de/page/sozialerzusammenhalt abrufbar.

Bildunterschrift: Veranstaltungsflyer der Planungswerkstatt am 10. April (Quelle:

Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.