Weinheim – Neue Führungen mit „Baumflüsterer“ Bernhard von Hirschheydt in Weinheim

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Zu den besonderen Bäumen

Neue Führungen mit „Baumflüsterer“ Bernhard von Hirschheydt in Weinheim

im Schlosspark und dem „Exotenwald-West“

Bei der Stadt Weinheim, wo Bernhard von Hirschheydt etliche Jahre als

Landschaftsgärtnermeister und Baumprüfer eingesetzt war, nannte man ihn manchmal

den „Baumflüsterer“, weil er mit den Bäumen wie verwandt wirkte. Er schaut sie an und

weiß, was ihnen fehlt. Oft päppelte er sie auf, meistens gelang es. Zu vielen konnte er

Geschichten erzählen, schon immer. Seit zwei Jahren ist Bernhard von Hirschheydt im

Ruhestand, aber die Weinheimer Bäume lassen ihn nicht. Gottseidank für die

Naturfreunde und Besucher der Stadt. Denn die Tourist-Info konnte von Hirschheydt in

diesem Jahr für zwei Stadtführungen im Grünen gewinnen. Jeweils im Mai finden die

ersten beiden statt. Eine geht in den Schlosspark mit seinen alten und oft wertvollen

Gehölzen, eine andere zu einem Ort, den viele gar nicht kennen, den man am ehesten

„Exotenwald-West“ nennen könnte.

Es ist ein „Aboretum Litterae“, also eine alphabetisch

geordnete Baumsammlung, deren Pflanzung von Hirschheydt noch selbst veranlasst und

begleitet hat. Dieses botanische Kleinod befindet sich eher unauffällig mitten im

Wohngebiet, am Friedrich-Ebert Ring.

„Menschen-Mythen-Medikamente" – Geschichten über Bäume im Schlosspark“ – so lautet

die aboretische Schlossparkführung, die erstmals am Sonntag, 9. Mai, angeboten wird.

Die Alte Zeder ist weithin bekannt, aber was hat sie mit dem Gilgamesch-Epos zu tun?

Und welcher Baum lieferte schon vor 2000 Jahren in China den Grundstoff zur Erfindung

der Papierherstellung? Solche Geschichten kann der „Baumflüsterer“ erzählen. Er nimmt

die Teilnehmer mit in die Welt der „Baumgeschichten". Treffpunkt ist um 16 Uhr am

Brunnen im kleinen Schlosshof, die Führung dauert etwa eineinhalb Stunden und kostet 5

Euro pro Person. Der zweite Termin ist dann der 28. September, 14 Uhr.

Am Samstag, 11. Mai, 14 Uhr, nimmt von Hirschheydt die Menschen dann mit zu seinem

„Arboretum Litterae". Weinheim steht seit Bestehen des Exotenwaldes durch Freiherr

Christian von Berckheim in einer Tradition zu fremdländischer Bäumen.

In diesem Geiste entstand in den Grünanlagen des Friedrich-Ebert-Ring in der

Weinheimer Weststadt von 2003 bis 2022 diese neue Baumsammlung mit überwiegend fremdländischen Bäumen.

Jeder Baum trägt einen anderen Anfangsbuchstaben aus dem Alphabet: von A bis Z. Zu

hören sind „Baum-Geschichten" an ausgewählten (Baum-) Standorten und spannende

Informationen über „Bäume aus fernen Ländern".

Treffpunkt ist an der Bushaltestelle "Theodor-Heuss-Straße" (vor Fahrrad Wagner) und –

Die Führung kostet etwa eineinhalb Stunden und kostet 5 Euro pro Person. Der nächste

Termin ist dann der 6. Oktober.

Weitere Infos und Anmeldungen bei der Tourist-Info am Marktplatz unter 06201- 82 610

oder tourismus@weinheim.de

Quelle: Stadtverwaltung Weinheim