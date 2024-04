Heidelberg – Sind Sie sichtbar? Wandel ist weiblich – Reflexion zur persönlichen Sichtbarkeit

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Sehen und gesehen werden! Wie gelingt uns dies in den aktuellen Zeiten und wie gelingt dies im analogen sowie im digitalen Raum? Kenne ich meine Stärken und nutze ich sie auch für mein professionelles Auftreten? Der Arbeitsmarkt ist im Wandel und bietet gerade auch für Migrantinnen und geflüchtete Frauen Chancen und Perspektiven. Wie können insbesondere Frauen diese Chancen nutzen für ihre Sichtbarkeit und die Verwirklichung beruflicher Ziele. Tanja Eggers von ANCORIS Consulting verbindet in dieser Veranstaltung ihre langjährige Erfahrung als Managerin und selbständige Unternehmerin und weiß daher, was Sichtbarkeit bedeutet, um im persönlichen Wirken gesehen und wahrgenommen zu werden.

Die Veranstaltung findet online über die Plattform „Zoom“ statt am Dienstag, 23. April 2024 9:00-11:00h. Bitte melden Sie sich bis zum 19.04.2024 an unter: Heidelberg.bca@arbeitsagentur.de Nach ihrer Anmeldung erhalten Sie die Bestätigung sowie den Link zur Einwahl. Zu Rückfragen wenden Sie sich an Kerstin Brucker, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, Tel.: 06221 524-220.