Landau – Star(c)kes Engagement für Landau – Schattenspender und Naschbäume an der Strecke des Bréal-Marathons gepflanzt

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. „Wir freuen uns am Bréal-Marathon in Landau teilzunehmen“, so Georg Starck von der Starck Stiftung mit Sitz in Leinsweiler. Gemeinsam mit seiner Frau Astrid Starck leitet er die Stiftung, die der Stadt zum Stadtgeburtstag sechs Bäume entlang der Marathonstrecke spendet. Die Kosten in Höhe von 5.000 Euro wird er mit einer Gruppe von 10 Läuferinnen und Läufern beim Marathon am 3. Oktober erlaufen. Mehr als ein Dutzend regionale und überregionale Unternehmen konnten dafür von der Stiftung als Sponsoren gewonnen werden. Entlang der landschaftlich abwechslungsreichen 42,195 Kilometer langen Marathonstrecke, die durch das gesamte Stadtgebiet führt, werden nun die von der Starck Stiftung gespendeten Bäume gepflanzt. „Es ist uns wichtig, unserer Heimat mit den jungen Bäumen etwas Nachhaltiges zurückzugeben“, betont Astrid Starck. Die Starck Stiftung bezeichnet sich als „Green Care“ Stiftung, das heißt, sie unterstützt und fördert Menschen durch die positive Wirkung von Tieren und Pflanzen. Erst kürzlich hat die Stiftung mit dem Erwerb eines Bauernhofes den Weg für das erste Mehrgenerations-Pflegewohnprojekt in der Südpfalz bereitet.

Zwei Spitzahorne stehen nun am sogenannten Firstweg bei Arzheim. Der Wirtschaftsweg befindet sich zwischen dem Südende der Prinz-Eugen-Straße in Landau-Arzheim und dem Westende der Haguenauer Straße. Und hier ist ein besonders schönes Plätzchen. Auf diesem „Panoramaweg“ in Richtung Kleine Kalmit werden die Läuferinnen und Läufer am 3. Oktober entlang kommen und von hier aus einen spektakulären Blick auf den Haardtrand und die Südliche Weinstraße genießen können. Die Pflanzung von vier weiteren Bäume auf städtischen Flächen in Mörlheim, Godramstein, Nußdorf und Wollmesheim erfolgt demnächst. „Junge Bäume setzen wir am besten im Frühjahr, also in der kühleren und feuchteren Jahreszeit“, so Sabine Klein von der städtischen Abteilung Grünflächen. Sie koordiniert die Baumpflanzungen und freut sich auf die Neuzugänge. In Mörlheim wird im Gebiet Unteres Rappelfeld eine Süßkirsche und in der Böchinger Straße in Godramstein eine Tafelbirne gepflanzt. Beide Bäume sind „Naschbäume“, das heißt, die reifen Früchte dürfen geerntet oder vor Ort verspeist werden. In Nussdorf kommt mit einer Robinie ein neuer Schattenspender auf den Spielplatz, in Wollmesheim eine Traubeneiche auf den Friedhof, die einen weiteren Lebensraum für Vögel und Insekten schafft.

Die Starck Stiftung kann auch bei einer Spendenwanderung am Sonntag, 21. April, unterstützt werden. Sie lädt zu einer Wanderung auf dem Keschde-Erlebnisweg bei Leinsweiler ein. Start und Ziel ist auf dem Weingut Erlenwein, Wachholderhof. Weitere Informationen zur Stiftung gibt es unter www.starck-stiftung.org. Anmeldung und Informationen zum Bréal-Marathon sind auf www.bréal-marathon.de zu finden.

Quelle: Stadt Landau