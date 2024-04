Mutterstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Für die FWG Mutterstadt führt der bisherige Fraktionsvorsitzende Hartmut Magin die Liste an, und startet in den Wahlkampf für die Kommunalwahl am 9. Juni.

Seit nunmehr 50 Jahren ist die FWG in Mutterstadt als politischer Verein aktiv. In den letzten

Jahren wurden einige neue Mitglieder, die frischen Wind und Ideen einbringen, gewonnen. Hartmut Magin als Vorstand freut sich und fühlt sich auch bestätigt, dass die FWG als politischer Verein in der Mitte der Demokratie so gut ankommt. Mit der Bürgernähe und stetiger Bereitschaft, sich Fragen von Bürgern zu stellen und möglichst Abhilfe zu leisten, findet Akzeptanz. Wir leben die freie Meinungsäußerung und Diskussionen werden auch immer sachlich geführt. Da die FWG Mutterstadt keiner anderen Gruppierung angehört oder unterstellt ist, können wir uns ganz auf Mutterstadt konzentrieren und mit unserem

Netzwerk agieren. Aus diesen Gründen hat die FWG auch seit Ihrer ersten Stunde das eigene blaue FWG Logo, farbähnlich dem Mutterstadter Wappen. Jegliche Verbindungen zu gleichfarbigen Parteien weißen wir entschieden zurück. Unsere Mitglieder sind privat sowie beruflich aus allen Bereichen und können mit ihrem Fachwissen ideal Projekte für Mutterstadt efeektiv umsetzten. Somit stellt die FWG auch eine Verjüngung des Gemeinderates in Aussicht, wie bereits mit der Neuwahl vom Bürgermeister ein Generationenwechsel im Rathaus stattgefunden hat. Nichtsdestotrotz bleiben auch Erfahrene und altbekannte Mitglieder der FWG weiterhin aktiv und stehen mit Rat und Tat zur Seite.

Ein wichtiges Anliegen ist aktueller denn je, die lokale Kinderbetreuung. Die Kitaplatzsituation und der vorhandene Fachkräftemangel spitzen die Lage enorm zu. Nicht für alle Kinder ist ein Betreuungsplatz vorhanden und Wartelisten sind lang. Die FWG sucht deshalb nach Möglichkeiten, z.B. die private Kinderbetreuung/Kindertagespflege durch geeignete Räumlichkeiten zu unterstützen. Um die Finanzsituation für unsere Gemeinde aktiv zu halten, strebt die FWG auch die Stärkung des Standortes Mutterstadt für

Gewerbetreibende an, Leerstände entgegenwirken. Viele lokale Arbeitsplätze beheimatet

unser Ort und das Gewerbegebiet und muß attraktiv bleiben. Neben der kommenden Baustelle des Kindercampus unterstützen wir tatkräftig die Planungen zum Baugebiet Südwest und fordern frühzeitig eine Strategie zur Energieversorgung, welche von den Bauwilligen auch umgesetzt werden können. Als Groß-Dorf machen wir uns ebenfalls bei der Verkehrsplanung stark und fordern auch in Teilbereichen eine Ausweitung von

Temporeduktionen, sowie eine Verstärkung des ÖPNV um durchaus Bürgern den Verzicht auf den Zweitwagen zu Ermöglichen.

Die Liste

Hartmut Magin, Diana Fabro, Martin Schoenherr, Birte Bretz, Karl Mistler,

Thorsten Scheurer, Tina Thibodeaux, Steffen Walter, Carmen Jakoby, Pietro

Fabro, Michael Herrmann, Lena Magin, Hartmut Kegel, Axl Reimer, Christine

Schoenherr, Dr. Ingo Preuss, Volker Strub, Gerhard Zachrau, Andrea Labitzke,

Alexander Franke, Peter Smykalla, Christa Zachrau, Herbert Magin, Kathrin

Braun, Nicolas-Dominique Zachrau, Gertrud Böhm, Christian Nemetz, Ute Strub.

