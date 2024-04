Heppenheim – Finissage im Museum

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Sonntag, den 07.04. endet die Sonderausstellung mit Zeichnungen und Leinwänden des Heppenheimer Künstlers Wolfgang Menninger, die seit dem 18.02. im Museum Heppenheim zu sehen sind.

Zum Abschluss am Sonntag, wird es deshalb um 15 Uhr ein geführtes Gespräch mit Erich Henrich und Irene Menninger, der Frau des 2011 verstorbenen Künstlers geben bei dem Besucher die Möglichkeit für einen Austausch sowie Fragen rund um den Künstler und dessen Werke haben.

Die nächste Ausstellung „FELIX SCHRAMM – THE DEW OF DUST“ wird am 14.04. um 11 Uhr im Museum eröffnet und ist bis zum 16.06. zu den Öffnungszeiten (Mi, Do, Sa und So von 14-17 Uhr) zu sehen.