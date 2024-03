Bad Dürkheim – Hilflosigkeit ausgenutzt und bestohlen

Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Donnerstag, 28.03.24 gegen 12:30 Uhr, kam es zum Diebstahl einer Dokumentenmappe zum Nachteil eines 78-jährigen Mannes, nachdem dieser beim Edeka Stiegler in Bad Dürkheim einkaufen war. Zwei weibliche Personen, zw. 45 – 50 Jahre alt, mit südländischem Erscheinungsbild, schwarzer Kleidung und schwarzen Haaren boten dem älteren Herrn an, diesen nach Hause zufahren, nachdem ein durch den Herrn zuvor gerufenes Taxi diesen nicht transportieren wollte. Hierfür lud eine der Damen den Einkaufstrolley des Herrn in den Kofferraum ihres PKW. Zuhause bemerkte der Geschädigte, dass der Trolley geöffnet war und ein Dokumentenmäppchen mit Bargeld und Debitkarte fehlt.

Es wurden Zeugen gesucht, die Hinweise zu den beiden Täterinnen und dem PKW geben können.

Ältere Menschen werden immer wieder Opfer von Trick-/Diebstählen und Betrügereien, da sie von Tätern oftmals als leichte “Beute” angesehen werden. Tipps wie sie sich vor Trickdieben und Betrügern schützen können finden sie unter www.polizei-beratung.de Wir wollen, dass Sie sicher leben – Ihre Polizei