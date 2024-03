Herxheim – Erst Verkehrsstraftat begangen, dann Polizeibeamte angegriffen

Herxheim / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Donnerstagvormittag (28.03.2024) gegen 10:15 Uhr kam es zunächst Im Riegel in Herxheim zu einem Vorfall mit einem 69-jährigen Fahrzeugführer. Dieser fuhr mit seinem PKW mit überhöhter Geschwindigkeit so an einer Fußgängerin vorbei, dass diese abrupt abstoppen musste. Der Fahrzeugführer konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Hierbei ergaben sich Hinweise auf eine Fahruntüchtigkeit, weshalb der 69-Jährige zur Entnahme einer Blutprobe zur Dienststelle verbracht werden sollte. Hiergegen wehrte er sich erheblich, sodass er gefesselt werden musste. Bei der Verbringung in den Streifenwagen trat er zudem nach den eingesetzten Beamten, traf diese jedoch nicht. Nach Entnahme der Blutprobe wurde er aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes in eine Klinik verbracht. Alle Beteiligten blieben bei dem Einsatz unverletzt. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde sichergestellt. Der 69-Jährige muss sich zudem in mehreren Strafverfahren verantworten.

