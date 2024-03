Eberbach – Wahlhelferaufruf zur Europa- und Kommunalwahl am 09. Juni “

Eberbach / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Stadt Eberbach) – Am Sonntag, 09.06.2024, finden die Europawahl und die Kommunalwahlen statt. Bei den Kommunalwahlen werden der Kreistag, der Gemeinderat sowie die Ortschaftsräte in den Ortschaften gewählt. Die Wahlen werden gleichzeitig durchgeführt.

Für die Durchführung dieser Wahlen benötigt die Stadt Eberbach am Wahltag (Sonntag, 09.06.2024) in den Wahllokalen und Briefwahlvorständen sowie am darauffolgenden Montag (10.06.2024) zur Stimmenauszählung im Rathaus die ehrenamtliche Mithilfe der Wahlberechtigten (ab 16 Jahren). Die Stadtverwaltung bittet daher um Unterstützung und ruft die Wahlberechtigten dazu auf, sich freiwillig als Wahlhelfer zur Verfügung zu stellen.

Die Tätigkeit als Wahlhelfer ist mit folgenden Einsatzzeiten verbunden:

• Teilnahme an einer Schulung zur Einweisung in die Tätigkeiten an einem Abend im Mai; die zur Auswahl stehenden Termine werden mit der Einberufung mitgeteilt

• Am Wahlsonntag, 09.06.2024 im Wahllokal in einer von zwei Schichten (Vormittag/Nachmittag)

• Am Wahlsonntag, 09.06.2024 ab 18 Uhr im Wahllokal

• Am Montag, 10.06.2024 ab 07:45 Uhr im Rathaus

Grundsätzlich und bestenfalls sind die jeweiligen Wahlvorstände an beiden Tagen (Sonntag + Montag) mit den gleichen Personen besetzt. In begründeten Einzelfällen ist ein Einsatz an nur einem der beiden Tage ebenfalls möglich.

Für die ehrenamtliche Mithilfe bei der Europawahl wird ein Zehrgeld i. H. v. 25 € und für die Kommunalwahlen eine Aufwandsentschädigung i. H. v. 55 € je Einsatztag gezahlt.

Bei Fragen zur ehrenamtlichen Tätigkeit als Wahlhelfer stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen des Hauptamtes zur Verfügung.

Ihre Meldung als ehrenamtlicher Wahlhelfer können Sie per Mail an hauptamt@eberbach.de vornehmen. Bitte geben Sie hierzu Ihren Namen und Anschrift an.

Die Stadtverwaltung Eberbach würde sich über Ihre Unterstützung bei der Durchführung der Europa- und Kommunalwahlen freuen und dankt Ihnen hierfür bereits im Voraus recht herzlich.