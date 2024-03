Viernheim – 30. Albert Schweitzer Turnier: Die Vorfreude steigt – Hochkarätigen Basketballsport live in Viernheim erleben

Mannheim / Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Ticketverkauf auch vor Ort

Das Albert Schweitzer Turnier (AST), das in der Basketballwelt als inoffizielle Weltmeisterschaft der Unter-18-Jährigen gilt, kehrt nach fast sechs Jahren zurück nach Mannheim und Viernheim. Vom 30. März bis zum 6. April 2024 wird die Stadt gemeinsam mit Mannheim Gastgeber für dieses traditionsreiche Turnier sein, das Talente aus aller Welt in die Waldsporthalle und die GBG-Halle bringt. Die Abteilung Basketball des TSV Amicitia 1906/09 Viernheim e.V. mit der Ballgemeinschaft (BG) Viernheim/Weinheim Basketball und das Kultur- und Sportamt der Stadtverwaltung sowie der Deutsche Basketballbund (DBB) sind derzeit in den letzten Vorbereitungen für dieses sportliche Großereignis.

„Ein Sportevent, das nicht nur die Herzen der Basketball-Enthusiasten höher schlagen lässt, sondern auch unsere Stadt erneut ins internationale Rampenlicht rückt: Das Albert Schweitzer Turnier ist eine Plattform für die Stars von morgen und hat im Laufe der Jahre zahlreiche dominierende Spieler aus unterschiedlichsten Nationen hervorgebracht. Die beiden zurückliegenden Turniere 2016 und 2018 endeten mit dem triumphalen Sieg der deutschen Mannschaft“, freut sich Bürgermeister Matthias Baaß auf das bevorstehende AST. Gleichzeitig weiß er, dass ein solches Ereignis auch einer professionellen Vorbereitung bedarf: „Ein herzlicher Dank gebührt der engagierten Basketball-Abteilung des TSV Amicitia und der BG Viernheim /Weinheim Basketball sowie dem organisationserfahrenen Kultur- und Sportamt und den Verantwortlichen des Deutschen Basketball Bundes. Ihr Einsatz ermöglicht es uns, dieses großartige Sportereignis in unserer Stadt auszurichten.“

„Dieses Jahr ist besonders aufregend, da wir nicht nur zwölf Teilnehmer aus vier Kontinenten begrüßen dürfen, sondern auch erstmals seit 2010 zwei deutsche Teams teilnehmen. Eine U17- und eine U18-Mannschaft werden im Land des amtierenden Weltmeisters stolz die deutschen Farben vertreten, wobei die U17-Mannschaft in unserer Viernheimer Waldsporthalle auf Korbjagd gehen wird – ein wahrhaftiges Highlight für uns alle,“ gibt Jan Krasko, stellvertretender Amtsleiter des Kultur- und Sportamts, einen Ausblick auf das bevorstehende Ereignis in Viernheim.

Auch die Viernheimer Basketballgemeinschaft freut sich auf das Turnier, so der Abteilungsleiter Marc Resch: „Wir werden das AST täglich mit über 25 Personen betreuen. Vom Kassendienst über den Waffel- und Eisverkauf bis hin zur Betreuung der Mannschaften packen unsere Helferinnen und Helfer wieder fleißig mit an.“ So werde zusätzlich auch ein Wäscheservice für die Spielertrikots angeboten, da diese oft am nächsten Tag wieder gebraucht werden. Außerdem verrät Marc Resch: „Jedes Spiel der Deutschen U17-Mannschaft in der Viernheimer Waldsporthalle startet ganz besonders: Unsere Vereinsjugend mit Kindern im Alter von sechs bis zwölf Jahren läuft gemeinsam mit den Spielern ein. Jede Gastmannschaft kommt so in Viernheim in den Genuss, mit den Einlaufkindern feierlich ins Spiel zu starten.” Deshalb ruft er alle Interessierten auf, sich dieses besondere Basketballevent nicht entgehen zu lassen: “Tickets können auch spontan vor Ort erworben werden. Wir freuen uns auf viele Zuschauer und ein spannendes Turnier!“

Alle weiteren Informationen zum Albert Schweitzer Turnier, der Spielplan und ein online Ticketverkauf sind auf der Homepage des DBB unter www.ticket-onlineshop.com/ols/dbb/de verfügbar.

Stadt Viernheim