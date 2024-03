Mannheim – Ü50 Spezial mit Senioren-Medienmentor Claus Bamberg: „Lerne Dein Smartphone kennen“ – mit der Starthilfe-App – Medienmentor Claus Bamberg bietet Workshop

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ü50 Spezial mit Senioren-Medienmentor Claus Bamberg: „Lerne Dein Smartphone kennen“ – mit der Starthilfe-App – Medienmentor Claus Bamberg bietet am Donnerstag, 11. April von 9:00 – 13:00 Uhr in der Stadtbibliothek Mannheim, Zweigstelle Neckarau, Heinrich-Heine-Str. 2, 68199 Mannheim Smartphone-Neulingen die Gelegenheit, mit Hilfe der App „Starthilfe – digital dabei“ das eigene Gerät zu erkunden und einige wichtige Anwendungen zu verstehen. Dazu wird die Lern-App „Starthilfe – digital dabei“ installiert. Sie bietet eine sichere Umgebung, in der nichts falsch angetippt oder kaputt gemacht werden kann. Die App sollte im Vorfeld der Veranstaltung auf dem eigenen Smartphone installiert werden. Wer dabei Hilfe benötigt, erhält am Freitag, den 5. April um 10:00 Uhr die Möglichkeit dazu in der Zweigstelle Neckarau.

Der Workshop richtet sich an alle, die vorher noch kein Smartphone und Tablet in der Hand gehalten haben.

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich per Mail stadtbibliothek.neckarau@mannheim.de oder telefonisch unter 0621 293 183860.

Die Veranstaltung findet im Rahmen des Senioren-Medienmentoren-Programms statt und wird vom Landesmedienzentrum Baden-Württemberg (LMZ) im Auftrag des Staatsministeriums Baden-Württemberg durchgeführt.