Mannheim – Pfarrer Friedel Goetz beginnt seinen Dienst in Mannheim – ChristusFriedenGemeinde: Das Pfarr-Team in der Gemeinde ist wieder komplett.

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 1. Februar 2024 beginnt Pfarrer Friedel Goetz seinen Dienst in der ChristusFriedenGemeinde. Er kennt Mannheim bereits aus seiner Ausbildungszeit und freut sich auf die neue Aufgabe. Die Gemeinde hatte zuletzt eine Phase der Vakanz gestemmt. Gemeindeglieder, Kirchenälteste und vor allem Pfarrerin Gustrau freuen sich nun auf ‚den Neuen‘. Mit dem 37-Jährigen, der „die Strahlkraft von Kirche in Mannheim mitzugestalten“ möchte, ist das Pfarrteam nun wieder komplett. Ihm sei wichtig, so Pfarrer Friedel Goetz, „die christliche Gemeinschaft in Resonanz zu den Herausforderungen unserer Gesellschaft mitzugestalten“, die spirituellen Fragen und Bedürfnisse wahrzunehmen und sich in der Stadtgemeinschaft zu vernetzen. „Auch in der Kommunikation mit kirchenfernen oder nicht-traditionellen Milieus, die sich trotzdem den Fragen und Perspektiven der christlichen Botschaft zuwenden oder Seelsorge suchen, möchte ich mitwirken.“

Theologie hat Friedel Goetz in Berlin, München, Rom und Heidelberg studiert. Nach dem Vikariat in der City Gemeinde Hafen-Konkordien und seiner Ordination in der Mannheimer Hafenkirche wechselte er 2017 in den Probedienst nach Weinheim und 2018 in die Gemeinde Hirschberg-Großsachsen, wo er seit Januar 2020 als Gemeindepfarrer tätig ist. Am 1. Februar beginnt er seien Dienst in der ChristusFriedenGemeinde. Am Sonntag, 18. Februar, um 10 Uhr wird er von Dekan Ralph Hartmann und Pfarrerin Dr. Maibritt Gustrau in einem feierlichen Gottesdienst in seinen Dienst eingeführt. Mit dem Titel „Sieh hin!“ hält er am Sonntag, 25. Februar, 10 Uhr in der Christuskirche seinen ersten Gottesdienst als neuer Pfarrer der Gemeinde.

Quelle

Foto: T. Mardo