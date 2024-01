Ludwigshafen – Einbruch in Kiosk – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Zwischen Sonntagabend (21.01.2024), 20:00 Uhr, und Montagmorgen (22.01.2024), 07:00 Uhr, brachen Unbekannte in einen Kiosk in der Comeniusstraße ein und entwendeten Tabakwaren und eine geringe Menge Bargeld. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 400 Euro. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

