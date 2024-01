Ludwigshafen – Autofahrerin bei Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Montagmorgen (22.01.2024), gegen 08:30 Uhr, war eine 63-jährige Autofahrerin auf der K3 im Stadtteil Oggersheim in Richtung Mannheimer Straße unterwegs. An der Kreuzung mit der Mannheimer Straße musste die 63-Jährige aufgrund der Vorfahrtsregelung anhalten. Der 33-jährige Fahrer eines Transporters, welcher in gleicher Richtung unterwegs war, erkannte dies zu spät und fuhr auf das Fahrzeug der Frau auf. Diese wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

mitteilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail