Abnahme des neuen Sirenennetzes Heidelberg startet: Kurzer Sirenen-Probelauf am 24. Januar an einzelnen Standorten zur Funktionsprüfung

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – An einzelnen Standorten im Heidelberger Stadtgebiet werden am Mittwoch, 24. Januar 2024, erstmals kurz die neuinstallierten Sirenen in einem Testlauf heulen. Die Funktionsprüfungen werden ab 8.30 Uhr beginnen und sieben Standorte umfassen. Geplant ist in diesem ersten Schritt die Prüfung von Sirenenstandorten in den Bereichen Schlierbach, Altstadt, Patrick-Henry-Village, Kirchheimer Hof, Grenzhof sowie die Sirene auf der Hauptfeuerwache in der Bahnstadt mit Ausstrahlung in die Stadtteile Pfaffengrund, Bahnstadt und Kirchheim. Die weiteren Standorte des Heidelberger Sirenennetzes werden anschließend geprüft – über die Termine wird vorab gesondert informiert.

Der Aufbau des flächendeckenden Sirenennetzes im Heidelberger Stadtgebiet geht mit der Abnahme der ersten Standorte in seine letzte Phase. Um die Funktionsfähigkeit jedes Sirenenstandortes zu testen, wird dieser ferngesteuert ausgelöst und die Sirene für wenige Sekunden anlaufen. Mit erfolgreichem Test gilt der Standort als abgenommen und ist betriebsbereit.

Sobald alle 25 Standorte abgenommen sind, plant die Stadt Heidelberg zeitnah einen flächendeckenden Probealarm im Stadtgebiet mit Rückmeldemöglichkeit zur Wahrnehmung der Sirenensignale. Der Termin des Probealarms wird frühzeitig angekündigt.