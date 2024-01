Gemeinschaftlich wohnen in Heidelberg: Vernetzungscafé für Interessierte am 8. Februar in der Chapel

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Gleichgesinnte kennenlernen, ein neues Wohnprojekt gründen oder sich Wohnprojekten anschließen – das bietet der Vernetzungsworkshop der Stadt Heidelberg in Zusammenarbeit mit hd_vernetzt, der sich an all diejenigen richtet, die sich für das Wohnen in der Gemeinschaft interessieren. hd_vernetzt ist ein Zusammenschluss von gemeinschaftlichen Wohn- und Bauprojekten. Das Treffen findet am Donnerstag, 8. Februar 2024, um 18.30 Uhr in der Chapel Südstadt, Rheinstraße 12/4, 69126 Heidelberg, statt.

Gemeinschaftliches Wohnen bietet viele Vorteile. Vor allem das Miteinander ist es, das für Bewohnerinnen und Bewohner den Reiz dieser Wohnform ausmacht. In Heidelberg gibt es derzeit 11 Wohnprojekte, zwei sind im Entstehen. Und die Tendenz ist steigend. Wie im Gemeinderatsbeschluss zum Dynamischen Masterplan (Juni 2020) vorgesehen, sollen auf PHV Süd in den Baufeldern B3/B4 mindestens zwei Wohnblöcke für Bau- und Wohnprojekte zur Verfügung gestellt werden. Mit der Ansiedlung von Wohnprojekten und Baugruppen auf PHV sollen die Vielfalt an Bauträgern sowie Wohn- und Lebensformen und eine kleinteilige Flächenentwicklung gefördert werden.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter Gemeinsam Wohnen.