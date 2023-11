Mannheim – Dritter Teil der Online-Workshop-Reihe – Wie Mitarbeiterführung im Handwerk gelingt – Seminar vermittelt Strategien zur motivierenden Kommunikation – Tipps und Austausch mit anderen Führungskräften im Handwerk

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Jeder Arbeitgeber weiß, dass seine Mitarbeiter den Erfolg des Unternehmens ausmachen. Wie sich der Erfolgsfaktor durch gute Mitarbeiterführung effektiv nutzen lässt, zeigt ein kostenloses Online-Seminar, zu dem die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald einlädt. Die Online-Workshop-Reihe hat den Titel „Mitarbeiter binden, finden und führen“. Der dritte Teil findet am Dienstag, 28. November 2023, von 14 bis 17 Uhr statt und beinhaltet Tipps rund um die gelungene Team-Führung. „Wir möchten darstellen, was eine gute Führungskraft ausmacht und wie man professionell und motivierend kommuniziert“, erläutert Emily Peters, Personalberaterin der Handwerkskammer, einen Schwerpunkt. So will der Online-Workshop Methoden vermitteln, die Führungspersonen mehr Sicherheit im Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geben und die ihnen dabei helfen, ihr Führungsverhalten weiterzuentwickeln. „Dazu arbeiten wir mit interaktiven Vorträgen und praxisorientierten Übungen. Nach dem Workshop können die Teilnehmenden selbst steuern, welche Impulse sie mit ihrem Führungsverhalten setzen möchten“, so Emily Peters.

Neben Informationen und Tipps bietet das Seminar auch Raum für den Austausch mit anderen Führungskräften aus dem Handwerk. Der dritte Workshop-Teil am 28. November ist der vorerst letzte der Seminarreihe. Alle drei Module bauen aufeinander auf, können aber auch einzeln gebucht werden, sodass ein Einstieg auch beim letzten Teil möglich ist und Sinn macht. Der Workshop ist kostenlos, wobei die Teilnehmerzahl aufgrund des Workshop Formates begrenzt ist.

Anmeldungen sind online auf www.hwk-mannheim.de/workshop-mitarbeiterfuehrung möglich. Bei Fragen rund um die Personalführung im Handwerk hilft bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald Emily Peters, Telefon: 0621 18002-150, E-Mail: emily.peters@hwk-mannheim.de.