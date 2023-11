Rhein-Pfalz-Kreis – Kreisjahrbuch Band 40 in Mutterstadt vorgestellt – erhältlich im MRN-Shop

Rhein-Pfalz-Kreis / Mutterstadt am 09.November 2023 wurde im Alten Rathaus in Mutterstadt der 40zigste Band des Kreisjahrbuches des Rhein-Pfalz-Kreises von Landrat Clemens Körner, dem Beigeordneten Manfred Gräf und dem Kulturamtsleiter Paul Platz vorgestellt.



Der Präsentation beigewohnt haben Autoren und Mitwirkende, die zum Gelingen der Ausgabe beigetragen haben. Der Inhalt des Kreisjahrbuches setzt sich zusammen aus Geschichten über dem Landkreis. Von ganz aktuellen Themen bis zur Historie, ist alles dabei. 18 Autoren haben auf 157 Seiten spannende, interessante sowie wissenswerte Beiträge verfasst.



So können sich die Leser über ein Startup in Hochdorf, dass Biodünger herstellt, genauso informieren, wie über historisches aus der Reichspogromnacht in Mutterstadt.

Geziert wird der Band mit der Fußballnationalspielerin Jule Brand. Die aus Dudenhofen stammende Fußballerin schnürt ihre Stiefel für den VfL Wolfsburg.



Wer ein schönes und interessantes Geschenk sucht, ob für den Geburtstag oder das anstehende Weihnachtsfest, kann das Kreisjahrbuch im Onlinemarktplatz der Metropolregion Rhein-Neckar https://www.mrn-shop.de/kreis-jahrbuch-rhein-pfalz-kreis.html bestellen, oder im stationären Handel, bei Feinkost Chéz Andre – Gaumenkitzel in der Kunststraße O3 9-12 in Mannheim. Der Preis beträgt 9,50 €



