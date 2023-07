Ludwigshafen – MdB Schreider: Intensive Gespräche erfolgreich – Förderung des Hochstraßensystems in LU mit einer halben Milliarden Euro ist sehr starkes Signal von Bund und Land

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Als „sehr starkes Signal gerade auch des Bundes“ bewertet der SPD-Bundestagsabgeordnete Christian Schreider die Förderzusagen aus Berlin und Mainz für das Hochstraßensystems in Ludwigshafen über fast eine halbe Milliarde Euro: „Es ist eine große Erleichterung, dass die vielseitigen Bemühungen jetzt zu einem fixierten Erfolg geführt haben. Ich habe mich in vielen persönlichen Gesprächen mit Volker Wissing für die Ludwigshafener Infrastruktur stark gemacht und bin dem Verkehrsminister sehr dankbar, dass er auch in den aktuell haushaltspolitisch heftigen Zeiten die außergewöhnliche Förderquote von 60 Prozent für ein kommunales Projekt tatsächlich umsetzt“, so Schreider, der Mitglied im Verkehrsausschuss des Bundestages und verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Stadtratsfraktion ist.

Die zugesagten 334,5 Millionen Euro allein durch den Bund seien ein starkes Signal für Stadt und Region, so Schreider: „Extrem hilfreich ist vor allem auch, dass der Bund große Flexibilität an den Tag legt und die ursprünglichen Fördersignale für das Projekt Nord nun auch auf die als erstes neu zu errichtende Hochstraße Süd ausgeweitet hat.“ Quote, Summe und Flexibilität der Förderung seien im bundesweiten Vergleich herausragend: „Der Bund hat hier die besondere Situation der Stadt Ludwigshafen in Rechnung gestellt – dafür bin ich sehr dankbar“, so der Wahlkreisabgeordnete abschließend.

Quelle Schreider